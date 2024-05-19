Украина получила еще одного чемпиона мира в боксе: Беринчик сенсационно победил мексиканца

Денис выиграл по очкам у Эмануэля Наваррете

В Сан-Диего (США) завершилось шоу бокса от Top Rank, главным боем которого был поединок за титул чемпионами мира по версии WBO в легком весе. В ринге сошлись украинец Денис Беринчик и Эмануэль Наваррете из Мексики.

Победу в бою, продолжавшемся все 12 раундов одержал Беринчик, сообщает "Телеграф". Он стал обладателем пояса.

Бой проходил в упорной и равной борьбе, где соперники периодически проводили опасные контрвыпады. Достаточно сказать, что после половины поединка — шести раундов, независимый арбитр выставил равный счет — 57:57.

После 10-го раунда один из боксеров впервые вырвался вперед в счете на два очка, и им оказался Беринчик — 96:94. В 11-м раунде Наваррете попробовал идти вперед, но нарвался на удар соперника в незащищенный угол. Чем ближе к концовке, тем больше на ринге было сумбура.

В итоге, боксеры провели в ринге все 12 раундов, а решение осталось за судьями. Раздельным решением судей — 115-113, 112-116, 116-112 (2:1), победу одержал Денис Беринчик

Ранее "Телеграф" сообщал, что Василий Ломаченко может подраться с Беринчиком в объединительном бою, после того как спортсмены не общались 4 года.