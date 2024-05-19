Усик преподал Фьюри урок бокса и стал абсолютным чемпионом мира (видео)

Украинец сотворил историю в боксе

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном бою шоу на ринг вышли непобедимые чемпионы мира по боксу украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Поединок тяжеловесов продлился 12 раундов и завершился победой Усика. Об этом сообщает "Телеграф".

Александр блестяще стартовал, вчистую выиграв первые три раунда, однако затем Тайсон перестроился, сумев несколько раз потрясти украинского чемпиона. Все изменил 9-й раунд, в концовке которого Фьюри оказался в тяжелейшем нокдауне — "Цыганский король" пропустил уйму ударов, после которых спасался бегством по всему рингу, пока рефери не начал отсчет. Затем украинец умело довел дело до победы решением судей. Итоговый счет — 115-112, 114-113, 113-114 в пользу украинца.

Таким образом, Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в хевивейте. Впервые данный титул получает боксер-супертяж в эру четырех основных поясов: WBO, WBA, WBC и IBF. Последним абсолютным чемпионом мира в супертяжах был британец Леннокс Льюис, завоевавший этот титул в 1999 году.

Видео боя Холифилд - Льюис 2

Отметим, осенью Усика и Фьюри ожидает реванш, правда, во втором поединке не будет разыгран титул абсолютного чемпиона мира. Пояс IBF летом станет вакантным.

Напомним, в андеркарде шоу Усик — Фьюри состоялось несколько занимательных поединков. К примеру, украинец Даниэль Лапин победил Октавиу Пудивитра из Португалии и завоевал вакантный пояс WBA Inter-Сontinental в полутяжелом дивизионе. Кроме того, на ринг неудачно вернулся россиянин Сергей Ковалев. "Крашер" был избит более молодым шведом Робином Сафаром. Также на разогреве феноменально выступил британский боксер Марк Чемберлен по прозвищу "Гром".