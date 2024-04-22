На что могут рассчитывать многодетные семьи в Украине и наши беженцы в Европе

Украинским семьям предлагают социальные выплаты и льготы в странах ЕС

Как только украинцы оправились от первого шока из-за начала полномасштабной войны с РФ, в обществе наметился социальный раскол: среди граждан, оставшихся на Родине, возник миф относительно того, как "легко" живется нашим беженцам в странах ЕС, где им предоставляют бесплатное жилье, социальные выплаты и льготы.

В то же время сами вынужденные беглецы не считают свое положение слишком привлекательным: стоимость жизни в Европе значительно выше чем в Украине, выплат хватает только на самое необходимое, к тому же они носят временный характер, а найти работу без знания языка довольно сложно. Особенно это касается уязвимых категорий граждан.

Чтобы выяснить, на чьей стороне правда, "Телеграф" сравнил уровень государственной поддержки многодетных семей и матерей-одиночек в Украине и в самых популярных среди украинских беженцев странах.

Как это работает у нас

С начала полномасштабной войны из Украины выехали десятки тысяч семей, однако многие многодетные украинцы решили все же остаться на Родине, несмотря на боевые действия.

Десятки международных благотворительных фондов и общественных организаций ввели (как на территории Украины, так и за рубежом) специальные программы поддержки для отдельных категорий граждан нашего государства.

Впрочем, максимальное количество участников данных программ, как и их срок действия обычно ограничены, поэтому получить финансовую или гуманитарную помощь могут далеко не все. Учитывая это, в своем анализе мы приводим только социальные программы, которые работают на государственном уровне.

Кроме того, во время полномасштабной войны представительство Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) ввело программу временной поддержки на всей территории Украины без привязки к статусу переселенца (ВПЛ) для многодетных семей, которые:

имеют троих и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг 2 лет;

имеют двоих и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Граждане, принадлежащие к этим категориям, могут ежемесячно получать по 2220 грн на каждого члена семьи (не более пяти человек) в течение трех месяцев.

Что предлагают за границей

Прежде всего, следует отметить, что Украина продолжает выплату пособия на детей до 6 лет гражданам, независимо от их местонахождения.

По данным гражданской сети "Опора", только один из 16 украинцев за границей состоит на консульском учете, пишет Укринформ. Учитывая, что предоставление любой постоянной социальной помощи беженцам возможно только при условии получения ими соответствующего статуса (в каждой из стран ЕС сложность этой процедуры разная), можно констатировать, что большая часть вынужденных мигрантов за рубежом рассчитывают исключительно на свои силы.

За время полномасштабной войны правительства европейских стран уже успели несколько раз пересмотреть условия пребывания беженцев из Украины. Осознав, что с каждым годом возможности бюджетов для длительной поддержки вынужденных мигрантов становятся все более ограниченными, политики некоторых стран ЕС сократили выплаты или усложнили процесс получения украинцами статуса, необходимого для получения льгот и материальной помощи.

Впрочем, существуют и обратные случаи.

Польша

Страна-лидерша по предоставлению убежища нашим гражданам с 1 января 2024 года увеличила ежемесячную выплату на несовершеннолетних с 500 (4 940 грн) до 800 злотых (7 905 грн) на каждого ребенка.

Кроме того, в соседнем государстве украинцы из уязвимых категорий (многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры, беременные и матери с младенцами) могут рассчитывать на бесплатное жилье, официальное трудоустройство, бесплатную медицину и образование. Последние два пункта доступны для всех беженцев.

Германия

Украинцы, официально попросившие защиты, могут получить бесплатное временное жилье, безвозмездное лечение, а также выплаты по безработице (предоставляются к устройству на работу) или по уходу за ребенком.

Детям от одного года предоставляют место в садике, а затем – в школе. Получать выплаты на ребенка можно и после его 18-летия, если он проходит профессионально-техническое обучение.

Взрослые могут посещать бесплатные курсы немецкого языка. При официальном трудоустройстве, родители имеют право на отпуск по уходу за несовершеннолетними детьми (своими или близких родственников в случае болезни) и получение беспроцентного займа на время отпуска.

Беременным женщинам в чрезвычайных ситуациях независимо от их национальности здесь оказывают гуманитарную помощь или целевые социальные выплаты, чтобы будущая мама могла приобрести одежду для беременных, необходимые средства и предметы быта для ухода за новорожденным. Украинкам позволяют подавать заявку на получение этой помощи по упрощенной процедуре, а недостающие документы предоставить позже.

Чехия

Украинским беженцам приходится выбирать, какую форму государственной помощи они будут получать: финансовую поддержку или бесплатное жилье на срок до 150 дней и многоразовое питание.

Ирландия

Эта страна стала одной из тех, которые сократили выплаты новоприбывшим украинским беженцам. С конца января 2024 г. наши граждане будут получать еженедельно только 38,80 евро (1643 грн), а срок их проживания в бесплатном жилье будет составлять 90 дней.

Беженцы, находившиеся в стране по состоянию на начало года, будут получать еженедельные выплаты старого образца.

Австрия

Украинцы с ID-картой для перемещенных лиц имеют доступ к первичной медицинской помощи при уплате взносов, возможность работать без специального разрешения на работу, а также посещать бесплатные курсы немецкого языка.

Выплаты на детей здесь составляют от 114 евро (4828 грн) до 165 евро (6989 грн) в месяц в зависимости от возраста. Родителям детей с особыми потребностями выплачивается дополнительная помощь в размере 155,9 евро (6603 грн) в месяц.

США

Здесь также действует программа поддержки украинцев. В 2024 году она включает:

постоянную бесплатную медицинскую страховку в штатах Алабама, Вайоминг, Джорджия, Канзас, Миссисипи, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Флорида и 12-месячную – в других штатах для уязвимых категорий граждан, в том числе семей с детьми и беременных женщин;

выплаты на дебетовую карту для приобретения продуктов (снять наличные нельзя): 291 дол. (11 370 грн) на одного человека, 535 дол. (20 904 грн) на семью из двух человек и 766 дол. (29 930 грн) на семью из трех человек;

временное пособие по безработице (государство будет всячески стимулировать к трудоустройству) для бедных семей с несовершеннолетними детьми и беременных женщин с предоставлением продуктов и доступа к медицинским осмотрам.

С трудностями сталкиваются в обоих лагерях

Несмотря на то, что Украина обеспечивает многодетные семьи финансовой поддержкой и льготами, на практике ими воспользоваться можно не всегда.

Так, мама троих детей Оксана Коберник признается: получая минимальные зарплаты, она с мужем не могут обеспечить детям необходимые условия для комфортного существования.

— Льготы на оплату коммунальных услуг нам не светят: своего жилья нет, а хозяин съемной квартиры не соглашается заключать договор. Арендодатели, работающие официально, закладывают в стоимость жилья и налоги, что нам уже не по карману.

В начале войны моим детям было 17, 10 и 6 лет. Никаких выплат я на них уже не получала, но их все равно нужно одеть, обуть, накормить… Думаю, если бы зарплата была хотя бы 30 тыс. грн, ее хватало бы на самое необходимое, — говорит женщина в разговоре с "Телеграфом".

В то же время уезжать из Украины многодетная мама не планирует. По словам Оксаны, как бы тяжело ей ни жилось, главным является то, что она живет на своей земле. Соотечественников, не только уехавших за границу, но и продолжающих получать социальные выплаты от Украины, женщина категорически не понимает.

В свою очередь многодетные беженцы уверяют: жизнь на чужбине в статусе беженца не так уж сладка.

Два года назад мать четырех детей Юлия Михайлюк из Хмельницкого из-за войны уехала в Польшу. Сегодня женщина самозанята: работает кондитером, что позволяет ей обеспечивать семью и снимать жилье, стоимость которого составляет 500 евро (21 100 грн) в месяц.

В Украине многодетная мама получала по 2100 грн на третьего и четвертого ребенка, в Польше – 800 злотых (7786 грн) на ребенка.

Возвращаться на родину Юлия не планирует. Среди главных причин называет более высокий уровень жизни и образования за рубежом.

– Моему старшему сыну 13 лет, младшей дочери – пять. Если мы проживем здесь еще года четыре, не вижу смысла ехать. Я детей рожала и воспитывала не для войны. Я очень хочу домой, но мне жаль, что из-за высокого уровня коррупции наша страна не может сделать все так, как за границей. Уровень жизни здесь гораздо выше, медицина бесплатная (кроме стоматологии), образование также, развитие детей в садах и школах тоже лучше. Я выросла в Украине и дом мой там, но я не могу лишить своих детей лучшей жизни, – говорит женщина в комментарии "Телеграфу".

Вместе с тем пребывание в разных лагерях не всегда разъединяет. Так, по словам волонтера международного благотворительного фонда "Надежды и Веры" Анны Куценко, найдя временное убежище за границей, украинские беженцы нередко помогают оставшимся здесь.

— С первых дней войны мы помогали социально незащищенным слоям населения: малоимущим, пенсионерам, людям с инвалидностью, ВПЛ. Около 30% адресатов помощи – это многодетные семьи. Сейчас это в основном николаевцы и ВПЛ из Николаевщины и Херсонщины. Наш фонд работал с мамочкой 10 детей, муж и двое взрослых сыновей которой сейчас защищают Украину. Помощи от государства никогда не бывает много, особенно во время войны.

Понимая это, мы передавали помощь от наших друзей из Хорватии, Болгарии, Италии. Также сотрудничаем с волонтерским пространством "Красная Калина" в Загребе и хорватским БФ "Добро Добрим". От них дважды в год получаем значительную гуманитарную помощь: продукты, средства гигиены, антисептики, защитные маски, витамины для детей, детское питание. И ее очень часто присылали украинцы, которые нашли временное убежище в этих странах. Мы безгранично за это благодарны, — рассказывает волонтер в комментарии "Телеграфу".

Быть многодетными родителями — большой вызов даже в мирные времена. Справиться с этим своими силами во время войны по силам далеко не всем. Где искать помощи — на Родине или за границей, спасая детей из-под ракетных обстрелов — личное дело каждого. Главное, чтобы в эти темные времена украинцы чаще находили поводы объединяться и поддерживать друг друга, а не причины для раздора.