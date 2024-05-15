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Список обновился. С какими болезнями не заберут на войну с 18 мая

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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С какими болезнями не берут на службу Новость обновлена 15 мая 2024, 15:47
С какими болезнями не берут на службу. Фото Коллаж "Телеграфа"

Опубликован полный перечень болезней

В новом законе о мобилизации, что вступит в силу 18 мая, определен список болезней, с которыми военнообязанного могут освободить от службы. Пригодность гражданина к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) в ходе медицинского осмотра.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время военного положения призыву подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Имея болезни из определенного списка, граждане могут рассчитывать на принятия решения ВЛК о непригодности к военной службе и исключение из военного учета.

Отметим, что ВВК будет выносить два вердикта — годен или непригоден. В то же время пригодность будет разделена на категории "в зависимости от степени функциональности":

  • непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;
  • непригодные к военной службе с перекомиссией (через 6 месяцев или 6−12 месяцев);
  • временно непригодные (нуждаются в лечении или лечении и отпуске, освобождении от выполнения служебных обязанностей);
  • пригодные только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • пригодные.

Полный перечень болезней, которые освобождают от мобилизации:

Инфекционные болезни

Полностью непригодными будут признаны лица, которым установили установлен диагноз:

  • инфекционные и вирусные болезни и их последствия, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению;
  • активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани;
  • активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;
  • все формы хронических вирусных гепатитов тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, трудно поддающихся лечению и значительно нарушающих функции органов и систем;
  • болезнь, обусловленная ВИЧ (прогрессирующая), с иммунной декомпенсацией.

Новообразования

Исключить из военного учета могут при наличии:

  • первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;
  • быстро и медленно прогрессирующие, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелом);
  • доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

Лица, у которых диагностировано состояние как быстро прогрессирующее и декомпенсированное (значительное нарушение функции органов и систем) признаются полностью непригодными. Болезни крови и кроветворных органов является основанием для исключения из военного учета:

  • все виды анемий;
  • нарушение свертывания крови;
  • пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);
  • геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
  • агранулоцитоз;
  • болезни селезенки;
  • нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ

  • болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);
  • сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;
  • патологии других эндокринных желез;
  • истощение вследствие недостаточного питания;
  • ожирение;
  • функциональная гипербилирубинемия;
  • липоматоз и т.д.

Расстройства психики и поведения

  • все виды деменции; органический амнестический синдром;
  • расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
  • синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
  • ндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
  • невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
  • резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);
  • расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
  • расстройства повадок и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
  • специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
  • глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

Основанием для полной непригодности к военной службе могут быть:

  • воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
  • прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);
  • эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;
  • болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом, быстро прогрессирующие.

Болезни глаза и придаточного аппарата

Снять с военного учета могут по таким причинам:

  • выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
  • резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);
  • отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
  • глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
  • стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
  • близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
  • остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;
  • слепота одного или обоих глаз и отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Болезни уха и сосцевидного отростка

  • стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
  • двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;
  • глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;
  • двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;
  • тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

Болезни системы кровообращения

  • сердечную недостаточность II-Б-III стадии;
  • гипертоническую болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;
  • цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств);
  • болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функциями (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);
  • болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);
  • приобретенный артериовенозный свищ;
  • наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;
  • болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия; варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).

Болезни органов дыхания

  • стенозы гортани;
  • парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
  • тяжелая форма спастической дисфонии;
  • хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
  • болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
  • хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс лёгкого и средостения, пиоторакс);
  • тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

  • челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
  • болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);
  • неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);
  • другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
  • болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);
  • все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Болезни кожи и подкожной клетчатки

  • диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;
  • пузырчатку обычную;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • псориатическую эритродермию.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

  • инфекционные артропатии с стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
  • воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);
  • системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехнот;
  • тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;
  • артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;
  • болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;
  • остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);
  • приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;
  • двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;
  • болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и др.).

Болезни мочеполовой системы

  • почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);
  • болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);
  • болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);
  • воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);
  • невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гематос эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

  • врожденные пороки развития нервной системы;
  • врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;
  • врожденные пороки развития системы кровообращения;
  • врожденные пороки развития органов дыхания;
  • щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
  • телеокия;
  • врожденные пороки развития половых органов;
  • врожденные пороки развития мочевой системы;
  • врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;
  • другие врожденные пороки развития;
  • Хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин

  • любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);
  • термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;
  • баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;
  • поражение молнией, электрическим током;
  • воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;
  • токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности;
  • отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания, токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).

Другие болезненные проявления

  • недостаточное физическое развитие, вес тела менее 45 кг или рост ниже 150 см;
  • конституциональная высокорослость;
  • несбалансированное питание;
  • быстро или медленно прогрессирующие со значительными нарушениями функции расстройства вегетативной нервной системы
  • ангиотрофоневроз конечностей III-IV стадии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как с 18 мая будут вручать повестки украинцам на работе. Законодательно будет закреплено такое понятие как оповещение.

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