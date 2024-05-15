Список обновился. С какими болезнями не заберут на войну с 18 мая

Опубликован полный перечень болезней

В новом законе о мобилизации, что вступит в силу 18 мая, определен список болезней, с которыми военнообязанного могут освободить от службы. Пригодность гражданина к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) в ходе медицинского осмотра.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время военного положения призыву подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Имея болезни из определенного списка, граждане могут рассчитывать на принятия решения ВЛК о непригодности к военной службе и исключение из военного учета.

Отметим, что ВВК будет выносить два вердикта — годен или непригоден. В то же время пригодность будет разделена на категории "в зависимости от степени функциональности":

непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;

непригодные к военной службе с перекомиссией (через 6 месяцев или 6−12 месяцев);

временно непригодные (нуждаются в лечении или лечении и отпуске, освобождении от выполнения служебных обязанностей);

пригодные только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодные.

Полный перечень болезней, которые освобождают от мобилизации:

Инфекционные болезни

Полностью непригодными будут признаны лица, которым установили установлен диагноз:

инфекционные и вирусные болезни и их последствия, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению;

активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани;

активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;

все формы хронических вирусных гепатитов тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, трудно поддающихся лечению и значительно нарушающих функции органов и систем;

болезнь, обусловленная ВИЧ (прогрессирующая), с иммунной декомпенсацией.

Новообразования

Исключить из военного учета могут при наличии:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

быстро и медленно прогрессирующие, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелом);

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

Лица, у которых диагностировано состояние как быстро прогрессирующее и декомпенсированное (значительное нарушение функции органов и систем) признаются полностью непригодными. Болезни крови и кроветворных органов является основанием для исключения из военного учета:

все виды анемий;

нарушение свертывания крови;

пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);

геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);

агранулоцитоз;

болезни селезенки;

нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ

болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);

сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;

патологии других эндокринных желез;

истощение вследствие недостаточного питания;

ожирение;

функциональная гипербилирубинемия;

липоматоз и т.д.

Расстройства психики и поведения

все виды деменции; органический амнестический синдром;

расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);

ндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);

невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);

расстройства повадок и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

Основанием для полной непригодности к военной службе могут быть:

воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);

прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);

эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом, быстро прогрессирующие.

Болезни глаза и придаточного аппарата

Снять с военного учета могут по таким причинам:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

слепота одного или обоих глаз и отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Болезни уха и сосцевидного отростка

стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;

двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;

глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;

двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;

тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

Болезни системы кровообращения

сердечную недостаточность II-Б-III стадии;

гипертоническую болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств);

болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функциями (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);

болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);

приобретенный артериовенозный свищ;

наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;

болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия; варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).

Болезни органов дыхания

стенозы гортани;

парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;

тяжелая форма спастической дисфонии;

хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс лёгкого и средостения, пиоторакс);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Болезни кожи и подкожной клетчатки

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатку обычную;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическую эритродермию.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

инфекционные артропатии с стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);

системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехнот;

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);

приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и др.).

Болезни мочеполовой системы

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);

болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);

воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);

невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гематос эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

телеокия;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

Хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин

любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);

термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;

баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;

поражение молнией, электрическим током;

воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;

токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности;

отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания, токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).

Другие болезненные проявления

недостаточное физическое развитие, вес тела менее 45 кг или рост ниже 150 см;

конституциональная высокорослость;

несбалансированное питание;

быстро или медленно прогрессирующие со значительными нарушениями функции расстройства вегетативной нервной системы

ангиотрофоневроз конечностей III-IV стадии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как с 18 мая будут вручать повестки украинцам на работе. Законодательно будет закреплено такое понятие как оповещение.