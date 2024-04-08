Стоит ли бояться многодетности: реальный опыт одной украинской семьи

"Телеграф" узнал как семья с пятью детьми обретает радость в бурные времена

Полномасштабная война в Украине оказала большое влияние на демографическую ситуацию. Количество новорожденных уменьшилось на 30% по сравнению с 2022 годом. И это неудивительно, ведь опасность, экономические невзгоды и общий стресс не способствуют планам на счастливое отцовство.

Многие считают, что каждый следующий ребенок делает семью все беднее. Ведь еда, одежда, образование, медицина – все это требует больших средств.

Но действительно ли многодетная жизнь в Украине так безнадежна? Как на самом деле справляются с вызовами и обретают счастье семьи, где растет не один ребенок?

"Телеграф" решил изучить эту тему и пообщаться с 39-летней Мариной Ребдело из Николаева, мамой пятерых детей.

Планировала карьеру юриста, но судьба имела другие планы

— Почему вы решили иметь много детей, а не одного, как большинство?

— Разница в возрасте между детьми у меня стабильна почти четыре года. Старшему будет в сентябре 18, а младшему летом исполнилось четыре годика. В общей сложности у меня четыре парня и одна девочка.

Почему столько? А я вообще никогда не планировала многих детей. В детстве мечтала стать серьезным юристом, прокурором. Окончила школу с золотой медалью, юракадемию – с красным дипломом. Все шло по плану — должно стать судьей. Но так получилось, что я родила первого ребенка еще во время учебы. Помню, писала диплом беременной, ведь я была отличница!

Позже я наконец-то нашла работу мечты – в суде. Меня тепло приняли в коллективе, и я с энтузиазмом начала свою карьеру. Но вскоре забеременела. Разница в возрасте между моими детьми уже достигала четырех лет, поэтому мы с мужем Александром решили, что это подходящий момент для рождения еще одного ребенка.

А дальше просто пошло из декрета в декрет. Некоторые коллеги насмехаются надо мной, называя "фантомной сотрудницей". Ведь из-за декретного отпуска я исчезла из виду. Многие из тех, кто меня знал, уже ушли на пенсию. А приходившие на мое место с тревогой мне звонили: "Марина, я иду на твое место, скажи, пожалуйста, ты не планируешь выходить из декрета?" А я смеюсь говорю, что нет.

— Наверняка ваши ожидания от многодетного материнства были совсем другими?

— Как раз нет, у меня вообще не было никаких ожиданий! Более того, из-за плохих стереотипов в нашем окружении я даже стеснялась, что рожала третьего, четвертого, пятого ребенка. Ибо многодетность ассоциировалась исключительно с бедностью, неуспехом, даже каким-нибудь пьянством. Я сама из села, там такое часто наблюдала.

В моем классе училась девочка из семьи, где было трое детей. Она всегда стеснялась, когда опросили социально незащищенных. Ей было неловко поднимать руку. То есть многодетность – это было стыдно.

Позже мое отношение изменилось. Это было после того, как родила третьего сына. Мы начали чувствовать гордость, ходили на фотосессии, и я уже видела изумленные взгляды: "Ого, у нее трое!" Плюс тогда начала появляться мода на многодетность среди звезд за границей, миф о бедности стал развеиваться.

Когда старший сын ушел в школу, в нашем классе было пять многодетных семей! И это были успешные родители, дети росли в изобилии, любви, занимались спортом, имели репетиторов.

Фото: Инстаграмм

— Хотели бы еще детей?

— Нет, пятеро – мне вполне достаточно. Во-первых, возраст уже не тот, будущие роды будут сложными. А во-вторых, сейчас хочется просто уделять больше времени и вниманию существующим детям. Даже полчаса пообщаться с каждым – это 2,5 часа в день. Не хочу, чтобы мои дети ощущали дефицит моей любви и внимания.

Расходы возрастают с возрастом

— Какие ваши основные источники дохода? И какая сегодня помощь от государства для многодетных семей?

— До начала большого вторжения мы жили достаточно обеспеченно. Работал только муж, он частный предприниматель, и этого нам хватало. Мы не жили в роскоши, но и не за чертой нищеты. Когда началась война, ситуация усугубилась. Мы из Николаева, потому выехали к родителям в область. Муж потерял бизнес, его офисы и имущество разбомбили. Конечно, финансово стало гораздо труднее.

Государство, к сожалению, не помогает… Мы, конечно, имеем право на льготы — 50% на коммуналку и так далее. Но оформить их — настоящая трудная бюрократия. Мужу легче сразу оплатить все счета, чем доказывать, что он отец пяти детей и ему принадлежат льготы.

В общем, нам выплачивали единовременную помощь после рождения ребенка. Но, например, когда мы вернулись в Николаев, нам отказали в гуммпомощи для детей только потому, что у нас был долг за квартплату. Считаю, что государство должно всячески поддерживать такие семьи, как мы, списывать кредиты, коммуналку, предоставлять большие выплаты на детей. Тем более у нас еще и оформлен статус ВПЛ.

Я бы хотела отметить то, что будучи многодетной семьей, мы имеем право уехать за границу (Ред. — вместе с мужем). Но мы выбираем воспитывать детей здесь, прививать им любовь к этой стране и строить тут бизнес.

— Сколько средств тратит современная многодетная семья, и как эти расходы меняются с возрастом детей?

— Однозначно, что старший ребенок, тем большие расходы. У маленьких детей простые потребности – еда, одежда, игрушки. Но когда дети подрастают, у них появляются разные увлечения. Кто хочет заниматься футболом, кто коллекционирует кубики Рубика. Вы хотите поддерживать их интересы, а это дополнительные средства. К тому же подростки стремятся к самостоятельности, им нужны деньги на развлечения — кино, кафе и т.д. Ребенок пойдет в школу, его нужно собрать. А еще позже начнутся репетиторы.

Безусловно, воспитание пятерых детей – это значительные затраты. Казалось бы, такие простые вещи, как поход в кино, превращаются в настоящее финансовое происшествие. Если за два билета на сеанс нужно 500 гривен, то для семьи с пятью детьми эта сумма растет до 2500 гривен, и это только билеты и попкорн.

Добавьте к этому другие обычные потребности, такие как стрижки. Мальчики уже не хотят стричься в маминой парикмахерской, им давай модные барбершопы и стильную мужскую прическу. Кто-то заболел – умножайте стоимость лекарства на пять.

Но я не могу сказать, что с каждым следующим ребенком семья становится беднее. Разве что вы стали меньше работать. Иначе — дети тебя, напротив, вдохновляют. К нам приходит сила и энергия, чтобы обеспечить их.

Фото: Инстаграмм

— Со всем тем, используете ли вы альтернативные способы экономии, например секонд-хенды?

— Нет, к секонд-хендам мы не прибегаем. Единственное, когда дети были меньше, могли донашивать одежду старших братьев или сестер. Но сейчас у каждого свой индивидуальный стиль, поэтому это уже не практикуем. В целом, они даже не прочь взять вещи старшего, ведь для них это даже круто! Как будто наконец взрослые (смеется).

На еде мы не экономим, стараемся кормить детей качественными и вкусными продуктами. Остальные вещи покупаем в обычных магазинах.

Управлять бытом с пятью детьми так, чтобы не сойти с ума

— Как вы организуете быт? Распределяете ли обязанности?

— Меня часто критикуют за то, что у меня нет системы обязанностей для детей. В основном я все делаю сама. Однако с благодарностью отношусь к любой их инициативе помочь по хозяйству. Старший сын иногда присматривает за младшим – это самая большая поддержка, на которую я могу рассчитывать. Правда, если я прошу их что-нибудь сделать, например, застелить кровать, пропылесосить или вынести мусор, они соглашаются без энтузиазма.

Я балую своих детей и готовлю то, что любит каждый. Если кого-нибудь не устраивает блюдо, я делаю альтернативу. Не бывает такого, что сегодня у нас гречка, и все это будут есть. Пытаюсь учитывать интересы каждого ребенка. Иногда готовлю одновременно и котлеты, и отбивные, и еще что-нибудь.

Считаю, что детям нужно дать хорошую жизнь. Они ведь не просили себя рожать. И тем более не просили рожать следующего ребенка.

— Каков психологический климат в вашей семье? Как вы справляетесь с конфликтами между детьми?

— Серьезных конфликтов между детьми почти не бывает. Они очень дружны, уважают и любят друг друга. Буквально недавно случилась первая серьезная стычка. Я сначала поговорила с ними отдельно, потом собрала и пытаюсь мирно решить проблему. В первую очередь говорю им, что они оба — мои дети и мне грустно, когда они конфликтуют. Я никогда не наказываю детей и не велю им стоять в углу. Это мои принципы, особенно в эти нелегкие времена, я хочу окружить детей любовью и заботой.

Отец более требователен и учит дисциплины. Я стараюсь поддержать его авторитет, но всегда выступаю против наказаний.

— Какие преимущества и недостатки видят ваши дети, чтобы расти в многодетной семье?

— Во время карантина и войны их друзья, единственные в семье, испытывали острый дефицит общения. А моим детям всегда было с кем поиграть, поговорить. Особенно во время отключений света – они играли все вместе. Всегда была компания, поддержка. Они никогда не чувствовали себя одинокими.

Мне кажется, между моими детьми совсем нет конкуренции за мое внимание. Когда кому нужно пообщаться, я всегда откладываю все дела и полностью посвящаю ему время. Мы можем просматривать ТикТоки, я могу потанцевать или записать видео с их друзьями. Они общаются со мной даже в соцсетях, зовут "к себе".

Да, им, безусловно, достается меньше внимания, чем если бы я была мамой одного ребенка. Особенно я чувствую вину перед дочерью, с которой, наверное, проводила бы больше времени, будь она единственной.

Пожалуй, еще минус в том, что им труднее получить качественный семейный отдых. К примеру, мы не можем позволить себе большие поездки все вместе. А их сверстники регулярно уезжают, путешествуют. Мои дети сравнивают себя с более обеспеченными ровесниками, у которых родители имеют больше ресурсов и возможностей. Но между собой у детей конкуренции не замечаю.

Человек, дети и время для себя — возможное равновесие

— Как вы находите время для себя и личной жизни?

— Когда-то у меня была помощница, но сейчас все на мне. Действительно, есть проблема найти время для себя. После начала войны я поняла, что у меня нет собственных интересов и желаний. Как большинство мам я жертвовала собой ради детей. Если был выбор посмотреть кино, которое я бы хотела или пойти на мультик — я выбирала мультик. Это ведь не только для меня, а для всех и я хорошая мама.

Позже начала чувствовать выгорание. Потому начала смещать вектор внимания на себя и свое развитие, бороться с комплексами.

Фото: Инстаграмм

— Расскажите об отношениях с мужчиной. Верно ли, что после появления детей все меняется?

— Все меняется только в тех случаях, когда люди удаляются друг от друга или полностью погружаются в детей. Мы с мужем делим ответственность поровну.

Я всегда говорю: это не только мои дети, и не мужчина взял меня с пятью детьми. Мы приняли это решение вместе. И проблемы решаем вместе как команда. Конфликты не возникают внезапно, их можно предупредить диалогом и взаимопониманием.

Если бы я могла прожить эту жизнь снова и родить их еще раз, то я бы ничего не меняла. Жизнь многодетной семьи — сложная, но интересная и полная счастья. Главное, соблюдать баланс: отдавать должное внимание детям и не забывать о себе и партнере.