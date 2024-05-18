Депортация крымских татар: фирменный почерк и очередное преступление Кремля

Даже через 80 лет после изгнания и возвращения крымские татары не имеют покоя в родных домах

Во время Второй мировой войны сталинский режим не изменил своей человеконенавистнической природы. Утром 18 мая 1944 года был дан старт очередному преступлению – началась депортация с Крымского полуострова крымских татар (кырымлы).

Инструмент массовых репрессий

Термином "депортация" в уголовном праве Французской республики в конце XVIII века обозначался особый вид ссылки в заморские колонии людей, признанных преступниками. А теперь преступниками Кремль признал целый народ, живший в Крыму многие столетия.

Это была не первая депортация в кровавой истории Советского Союза. 28 апреля 1936 года Совнарком принял тайное постановление о выселении из западной приграничной зоны УССР в Казахскую АССР 15 тысяч польских и немецких хозяйств как "политически неблагонадежных".

Репрессивные депортации, проводимые советской властью в 1930—1950-х годах, были еще и инструментом массовых репрессий. Они проходили практически до самой смерти Иосифа Сталина. К началу 1953 года общая численность депортированных разных национальностей, получивших статус спецпереселенцев, достигла максимальной величины – 2 753 356 человек. Из них бывших жителей Крыма (крымские татары, греки, армяне, болгары, немцы, итальянцы) – 202 464 человека. Отправляли спецпереселенцев в отдаленные районы Сибири, Урала, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана.

Среди жертв жестоких депортаций под предлогом "антисоветской деятельности" или в качестве "неблагонадежных элементов" оказались целые нации и народы Северного Кавказа – чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы… Также депортации затронули частично и представителей крупных по численности наций – украинцев из западных областей УССР, латышей, эстонцев, поляков.

По сфальсифицированной переписи населения 1939 года в многонациональной Автономной Крымской Социалистической Советской Республике (в составе Российской РФСР) проживало 1 123 800 человек (из них россияне, украинцы и белорусы составляли более 63% населения, почти 20% — татары; немцы, греки, евреи, армяне, караимы, крымчаки, поляки, итальянцы, чехи и т. д.).

Подготовку к депортации крымских татар начали еще до завершения деоккупации полуострова от немецких и румынских войск. 13 апреля 1944 года НКВД и НКГБ СССР приняли тайное совместное постановление "О мерах по очищению территории Крымской АССР от антисоветских элементов". А уже 11 мая Государственный комитет обороны СССР на основании доклада народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берии принял постановление, согласно которому крымские татары выселялись в Узбекскую ССР.

Первая страница плана проведения операции по переселению спецконтингента в Симферопольском оперативном секторе с 18.05 по 19.05.1944 года (Історична правда)

"Крымско-татарское население обвинялось в активном сотрудничестве с оккупационными властями (создании антисоветского "Мусульманского комитета Симферополя"; развитии целой системы мусульманских комитетов в городах, районных центрах с целью образования в Крыму самостоятельного татарского национального государства; формировании 8 батальонов из добровольцев, которые принимали участие в борьбе с партизанами, расстрелах мирных жителей; активной антисоветской пропаганде)», – отмечает украинский историк Александр Бойко.

Однако на самом деле большинство кырымлы не сотрудничали с немецкими и румынскими оккупантами и не были коллаборационистами. Практически половину участников советского партизанского движения в Крыму составляли представители этого этноса. В Красной армии служили более 25 тысяч кырымлы. Шесть из них были награждены званием "Герой Советского Союза"; а легендарный летчик-истребитель Амет-Хан Султан (на его счету 30 самолетов, сбитых лично, и 19 — в групповых боях) даже дважды был награжден самым высоким званием в СССР. Из уничтоженных за помощь партизанам 127 сел, 105 были крымско-татарскими.

В первой депортации с полуострова выселялись практически все крымские татары, количество которых (по официальным данным) составляло 191 014 человек (по данным партийных органов – 194 111). Еще несколько тысяч были арестованы как антисоветские элементы.

Большинство кырымлы оказались в Узбекской ССР – 151 136 человек, в Марийской АССР России – 8 597, в Казахской ССР – 4 286; остальные – в других областях Российской РФСР. В этих регионах спецпереселенцев ждали необычный климат, почти полное отсутствие пищи и условий проживания, инфекционные заболевания. И… клеймо "изменников Родины", что, конечно, не облегчало отношений с местным населением.

На сборы давали несколько минут

Сам процесс депортации прошел в рекордные сроки: менее чем за трое суток – с рассвета 18 мая до 16:00 20 мая. На сборы населению давали буквально несколько минут. Людей отправляли грузовиками на железнодорожные станции и уже откуда под конвоем эшелонами в места ссылки: старики, женщины, маленькие дети. Многие мужчины после окончания войны вернулись с фронта и также присоединились к своим семьям.

Последствия депортации были ужасающими: по разным данным, во время ее проведения и в первые годы после нее погибло от 27% кырымлы. Сотни людей даже не доехали до мест обитания (умерли в пути, погибли из-за антисанитарии, не вынесли ужасных условий в вагонах, были расстреляны при попытке бегства). Лишь с мая по ноябрь 1944 года (по сводке НКВД) в Узбекистане погибли от голода 10 015 крымских татар (7% всех депортированных).

Поезд смерти. Художник Рустем Эминов

Впрочем, эта депортация была не первой в истории крымских татар. Еще российские цари, начиная с "присоединения" (а фактически оккупации) Крымского ханства во времена правления Екатерины II, проводили этнические чистки на полуострове (коснувшиеся и понтийских греков, отправленных в Приазовье).

Большая часть крымских татар была вынуждена эмигрировать в конце XVIII и в XIX веке в Османскую империю. В 1770-х годах они составляли 92% населения полуострова (свыше 450 тысяч), а в 1920 году – всего 26% при населении 719 тысяч. И сейчас до пяти миллионов потомков крымских татар живут в основном в Турции и странах Ближнего Востока.

Типы степных крымских татар. XIX век

Итак, большие группы населения были лишены кремлевским режимом практически всех юридических прав; кардинально поменялся национальный состав целых регионов (автономных республик, областей и районов). На места обитания кырымлы переезжали в основном жители центральных областей европейской части России (Орловская, Рязанская, Курская области и т. п.).

Исчезали с карты автономные области и республики – АССР Немцев Поволжья, Крымская, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская и Калмыцкая АССР, Карачаевская автономная область. Земли, которые "освободили" от этих этносов, заселяли представители других национальностей. Что впоследствии, по возвращении и реабилитации (часто неполной, или, как в случае с крымскими татарами, произошедшей лишь в 1989 году) части депортированных на родину, приводило к межнациональным конфликтам.

Крымские татары за год до депортации. Оккупированный Крым, 1943 год. Фото Герберта Листа

Окончательное решение "национального вопроса" в Крыму

После депортации крымских татар сталинские власти очень скоро, уже в июне 1944 года, окончательно решили "национальный вопрос" на полуострове. Были депортированы более 16 тысяч греков, 12,5 тысячи болгар, до 10 тысяч армян. Еще в начале войны части НКВД и армии успели депортировать большую часть крымских немцев (до 60 тысяч). К началу 1945 года в бывшей автономной республике РФ (официально она стала обычной областью 30 июня) проживало всего 379 тысяч человек.

Постепенно многие дома крымских татар, греков, болгар, армян и немцев были заселены в основном русскими из Центральной России. Впоследствии у тех, кто возвращался после реабилитации на родную землю, возникали проблемы с получением земельных угодий для строительства. Эта проблема не решалась местными властями, которые всегда были пророссийскими. И совсем не радовались их возвращению "аборигены", которые на самом деле так и не стали за послевоенное время ментально крымчанами…

Абсолютное большинство крымских татар все годы, с тех пор, как Украина получила независимость в 1991 году, были последовательными сторонниками территориальной целостности нашего государства и активно выступали против сепаратистских, антиукраинских движений в Крыму, которые имели широкую поддержку Москвы.

Поэтому после оккупации полуострова российскими войсками весной 2014 года власти РФ постоянно притесняют крымских татар. И не только активистов правозащитных движений, но и мирных жителей. Большое количество кырымлы вынуждены были переехать на неоккупированную часть территории Украины.