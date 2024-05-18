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Депортация крымских татар: фирменный почерк и очередное преступление Кремля

Автор
Сергей Махун Сергей Махун
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Кадр из фильма "Хайтарма" (2013), в котором рассказывается о депортации крымских татар 18—20 мая 1944 года
Кадр из фильма "Хайтарма" (2013), в котором рассказывается о депортации крымских татар 18—20 мая 1944 года

Даже через 80 лет после изгнания и возвращения крымские татары не имеют покоя в родных домах

Во время Второй мировой войны сталинский режим не изменил своей человеконенавистнической природы. Утром 18 мая 1944 года был дан старт очередному преступлению – началась депортация с Крымского полуострова крымских татар (кырымлы).

Инструмент массовых репрессий

Термином "депортация" в уголовном праве Французской республики в конце XVIII века обозначался особый вид ссылки в заморские колонии людей, признанных преступниками. А теперь преступниками Кремль признал целый народ, живший в Крыму многие столетия.

Это была не первая депортация в кровавой истории Советского Союза. 28 апреля 1936 года Совнарком принял тайное постановление о выселении из западной приграничной зоны УССР в Казахскую АССР 15 тысяч польских и немецких хозяйств как "политически неблагонадежных".

Репрессивные депортации, проводимые советской властью в 1930—1950-х годах, были еще и инструментом массовых репрессий. Они проходили практически до самой смерти Иосифа Сталина. К началу 1953 года общая численность депортированных разных национальностей, получивших статус спецпереселенцев, достигла максимальной величины – 2 753 356 человек. Из них бывших жителей Крыма (крымские татары, греки, армяне, болгары, немцы, итальянцы) – 202 464 человека. Отправляли спецпереселенцев в отдаленные районы Сибири, Урала, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана.

Среди жертв жестоких депортаций под предлогом "антисоветской деятельности" или в качестве "неблагонадежных элементов" оказались целые нации и народы Северного Кавказа – чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы… Также депортации затронули частично и представителей крупных по численности наций – украинцев из западных областей УССР, латышей, эстонцев, поляков.

По сфальсифицированной переписи населения 1939 года в многонациональной Автономной Крымской Социалистической Советской Республике (в составе Российской РФСР) проживало 1 123 800 человек (из них россияне, украинцы и белорусы составляли более 63% населения, почти 20% — татары; немцы, греки, евреи, армяне, караимы, крымчаки, поляки, итальянцы, чехи и т. д.).

Подготовку к депортации крымских татар начали еще до завершения деоккупации полуострова от немецких и румынских войск. 13 апреля 1944 года НКВД и НКГБ СССР приняли тайное совместное постановление "О мерах по очищению территории Крымской АССР от антисоветских элементов". А уже 11 мая Государственный комитет обороны СССР на основании доклада народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берии принял постановление, согласно которому крымские татары выселялись в Узбекскую ССР.

Первая страница плана проведения операции по переселению спецконтингента в Симферопольском оперативном секторе с 18.05 по 19.05.1944 года (Історична правда)
Первая страница плана проведения операции по переселению спецконтингента в Симферопольском оперативном секторе с 18.05 по 19.05.1944 года (Історична правда)

"Крымско-татарское население обвинялось в активном сотрудничестве с оккупационными властями (создании антисоветского "Мусульманского комитета Симферополя"; развитии целой системы мусульманских комитетов в городах, районных центрах с целью образования в Крыму самостоятельного татарского национального государства; формировании 8 батальонов из добровольцев, которые принимали участие в борьбе с партизанами, расстрелах мирных жителей; активной антисоветской пропаганде)», – отмечает украинский историк Александр Бойко.

Однако на самом деле большинство кырымлы не сотрудничали с немецкими и румынскими оккупантами и не были коллаборационистами. Практически половину участников советского партизанского движения в Крыму составляли представители этого этноса. В Красной армии служили более 25 тысяч кырымлы. Шесть из них были награждены званием "Герой Советского Союза"; а легендарный летчик-истребитель Амет-Хан Султан (на его счету 30 самолетов, сбитых лично, и 19 — в групповых боях) даже дважды был награжден самым высоким званием в СССР. Из уничтоженных за помощь партизанам 127 сел, 105 были крымско-татарскими.

В первой депортации с полуострова выселялись практически все крымские татары, количество которых (по официальным данным) составляло 191 014 человек (по данным партийных органов – 194 111). Еще несколько тысяч были арестованы как антисоветские элементы.

Большинство кырымлы оказались в Узбекской ССР – 151 136 человек, в Марийской АССР России – 8 597, в Казахской ССР – 4 286; остальные – в других областях Российской РФСР. В этих регионах спецпереселенцев ждали необычный климат, почти полное отсутствие пищи и условий проживания, инфекционные заболевания. И… клеймо "изменников Родины", что, конечно, не облегчало отношений с местным населением.

На сборы давали несколько минут

Сам процесс депортации прошел в рекордные сроки: менее чем за трое суток – с рассвета 18 мая до 16:00 20 мая. На сборы населению давали буквально несколько минут. Людей отправляли грузовиками на железнодорожные станции и уже откуда под конвоем эшелонами в места ссылки: старики, женщины, маленькие дети. Многие мужчины после окончания войны вернулись с фронта и также присоединились к своим семьям.

Последствия депортации были ужасающими: по разным данным, во время ее проведения и в первые годы после нее погибло от 27% кырымлы. Сотни людей даже не доехали до мест обитания (умерли в пути, погибли из-за антисанитарии, не вынесли ужасных условий в вагонах, были расстреляны при попытке бегства). Лишь с мая по ноябрь 1944 года (по сводке НКВД) в Узбекистане погибли от голода 10 015 крымских татар (7% всех депортированных).

Поезд смерти. Художник Рустем Эминов
Поезд смерти. Художник Рустем Эминов

Впрочем, эта депортация была не первой в истории крымских татар. Еще российские цари, начиная с "присоединения" (а фактически оккупации) Крымского ханства во времена правления Екатерины II, проводили этнические чистки на полуострове (коснувшиеся и понтийских греков, отправленных в Приазовье).

Большая часть крымских татар была вынуждена эмигрировать в конце XVIII и в XIX веке в Османскую империю. В 1770-х годах они составляли 92% населения полуострова (свыше 450 тысяч), а в 1920 году – всего 26% при населении 719 тысяч. И сейчас до пяти миллионов потомков крымских татар живут в основном в Турции и странах Ближнего Востока.

Типы степных крымских татар. XIX век
Типы степных крымских татар. XIX век

Итак, большие группы населения были лишены кремлевским режимом практически всех юридических прав; кардинально поменялся национальный состав целых регионов (автономных республик, областей и районов). На места обитания кырымлы переезжали в основном жители центральных областей европейской части России (Орловская, Рязанская, Курская области и т. п.).

Исчезали с карты автономные области и республики – АССР Немцев Поволжья, Крымская, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская и Калмыцкая АССР, Карачаевская автономная область. Земли, которые "освободили" от этих этносов, заселяли представители других национальностей. Что впоследствии, по возвращении и реабилитации (часто неполной, или, как в случае с крымскими татарами, произошедшей лишь в 1989 году) части депортированных на родину, приводило к межнациональным конфликтам.

Крымские татары за год до депортации. Оккупированный Крым, 1943 год. Фото Герберта Листа
Крымские татары за год до депортации. Оккупированный Крым, 1943 год. Фото Герберта Листа

Окончательное решение "национального вопроса" в Крыму

После депортации крымских татар сталинские власти очень скоро, уже в июне 1944 года, окончательно решили "национальный вопрос" на полуострове. Были депортированы более 16 тысяч греков, 12,5 тысячи болгар, до 10 тысяч армян. Еще в начале войны части НКВД и армии успели депортировать большую часть крымских немцев (до 60 тысяч). К началу 1945 года в бывшей автономной республике РФ (официально она стала обычной областью 30 июня) проживало всего 379 тысяч человек.

Постепенно многие дома крымских татар, греков, болгар, армян и немцев были заселены в основном русскими из Центральной России. Впоследствии у тех, кто возвращался после реабилитации на родную землю, возникали проблемы с получением земельных угодий для строительства. Эта проблема не решалась местными властями, которые всегда были пророссийскими. И совсем не радовались их возвращению "аборигены", которые на самом деле так и не стали за послевоенное время ментально крымчанами…

Абсолютное большинство крымских татар все годы, с тех пор, как Украина получила независимость в 1991 году, были последовательными сторонниками территориальной целостности нашего государства и активно выступали против сепаратистских, антиукраинских движений в Крыму, которые имели широкую поддержку Москвы.

Поэтому после оккупации полуострова российскими войсками весной 2014 года власти РФ постоянно притесняют крымских татар. И не только активистов правозащитных движений, но и мирных жителей. Большое количество кырымлы вынуждены были переехать на неоккупированную часть территории Украины.

Верховная Рада постановлением от 12 ноября 2015 года признала депортацию крымских татар 1944 года геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.

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