Денег не увидите: кому в Украине точно "не светят" субсидии

Есть девять причин, по которым в субсидии могут отказать

Возможность получить субсидию в Украине могут далеко не все. Определены отдельные случаи, в которых граждане не могут претендовать на получение этой выплаты.

Всего выделяют десять таких причин. Об этом сообщают на сайте Министерства социальной политики.

Отмечается, что данные правила действуют в Украине с декабря 2022 года. Тогда были внесены некоторые изменения.

Субсидию не назначают, когда:

общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов. Исключение: жилые помещения детских домов семейного типа; приемных семей; многодетных семей; семей, в которых к началу месяца, с которого назначается субсидия, проживают трое и более детей; жилые помещения (дома), на которые оформлены два и более отдельных лицевых счетов, при условии, что общая площадь части жилого помещения каждого домохозяйства, на которую назначается субсидия, не превышает 130 кв. метров для квартиры, 230 кв. метров для индивидуального дома. Это также касается жилых помещений, которыми обеспечены за счет государственного или местного бюджета лица с инвалидностью с поражениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на колясках; любой из домохозяйства или член семьи лица из домохозяйства, который в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тысяч гривен. Исключение: покупка квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), являвшихся единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов. Стоит учесть, что доходы от такой продажи не учитываются в совокупный доход домохозяйства; любой из домохозяйства или член семьи лица из домохозяйства, который на 1-е число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом). Исключение: жилые помещения в общежитиях и жилье, принадлежащее на правах общей совместной или долевой собственности, или на которое оформлено право на наследство. Есть только условие: ни одно из находящихся в собственности жилых помещений не сдается в аренду. Также это не касается жилья в сельских местностях на временно оккупированных территориях, уничтоженного или поврежденного в результате войны и полученного ребенком, лишенным родительской опеки; на 1-е число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства, в сумме превышающие 100,0 тысяч гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен; в собственности есть транспортное средство, подлежащее регистрации, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа). И/или есть более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа); в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии. При этом в указанном периоде у них отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии, или они получали среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы. При этом они не уплатили единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не меньшем, чем минимальное, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии. Это не касается военнослужащих, а также лиц, в отношении которых имеется задолженность работодателя по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, или лиц, которые согласно законодательству освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. В то же время жилищные субсидии в таких случаях назначаются, если такие лица обучались на дневной форме обучения или зарегистрированы в Государственной службе занятости как безработные, или получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка. находились в местах лишения или ограничения свободы; гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа или не уплачивает суммы к возврату, определенные уполномоченным органом; в случае получения от предприятий — поставщиков услуг информации о наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения по назначению жилищной субсидии. Жилищная субсидия в таком случае может назначаться при документальном подтверждении уплаты задолженности или заключении договора о ее реструктуризации, или обжалования задолженности в судебном порядке; в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников, имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев. Исключение: лица, задолженность которых погашается частями по решению суда; лица, которые считаются безвестно отсутствующими по решению суда или имеют правовой статус лиц, пропавших без вести; лица, являющиеся алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача; лица, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства посредством отстранения от работы (должности); лица, к которым применяются меры предосторожности в виде домашнего ареста или содержания под стражей).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подать документы на субсидию онлайн.