Первые часы закона о мобилизации: как столичные военкоматы и ЦНАПы справились с толпами и были ли они вообще

Кое-где ажиотаж держится с самого утра

Обсуждаемый в течение длительного времени закон о мобилизации официально вступил в силу 18 мая, в субботу. Однако еще до фактической даты люди массово бросились обновлять персональные данные, создавая незаурядные очереди. Среди толпы присутствовали даже женщины, поддерживавшие своих мужчин.

"Телеграф" решил проверить обстановку возле военкоматов в первые часы действия нового закона.

Сегодня возле некоторых районных ТЦК тоже было, мягко говоря, многолюдно. Так, очереди под ТЦК в Деснянском районе столицы утром 18 мая выглядели так.

Очереди из людей мобилизационного возраста

Как говорят сами мужчины, в субботу некоторые кабинеты не работают. А самые большие очереди, пожалуй, будут с понедельника.

Так, в Святошинском районе местный ТЦК сегодня закрыт, хотя даже до того, как Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, здесь стабильно сохранялись большие очереди.

Утренние фото с Google Maps за период полномасштабной войны

Поскольку на помощь военным пришли столичные ЦНАПы, где можно обновить свои учетные данные, очереди сегодня наблюдались и там. К настоящему моменту к системе подключено уже более 300 операторов.

Святошинский ЦНАП 18 мая 2024 года

Хотя ажиотаж держится с самого утра, атмосфера в очередях вполне спокойна. Большинство мужчин пришли сознательно, ведь того требует/будет требовать закон. Кто-то посетил именно ЦНАП, потому что в ТЦК были еще большие очереди, а кто-то, потому что ближайшие к ним военкоматы сегодня не работают.

В другом ТЦК в Святошинском районе сегодня рабочий день. Но очередей нет.

Как говорят работники ТЦК в разговоре с "Телеграфом", обычно здесь более людно, поэтому нечего бояться.

Как сообщал "Телеграф" ранее, изменения в военном учете будут касаться не только мужчин, но и некоторых категорий женщин.