Точно не "Аня": як правильно скорочено називати Ганну українською

Українське звучання Ганна найближче до оригіналу

Деякі українці, переходячи на рідну мову, часто припускаються помилок в утворенні скорочених імен. Найчастіше замість правильних варіантів у них проскакують суржикізми.

"Телеграф", посилаючись на редактора Ольгу Васильєву, розповідає про те, як правильно скоротити ім’я Ганна. Вона пояснила, що це ім’я єврейського походження (в оригіналі Ḥannāh). У грецьку мову воно зайшло з івриту і стало Анною. Чоловічий варіант єврейського імені – Ханан.

Тому в українській мові немає жодних "Анют" та "Ань", а є — "Ганнуся", "Ганя", "Ганця".

"Українське звучання Ганна найближче до оригіналу, навіщо його уникати та соромитися?", — зазначає Васильєва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому не правильно говорити "Василійович" чи "Василієвич".

Раніше "Телеграф" також пояснював, у яких випадках звернення "Ви" в українській мові можна писати з великої, а коли обов’язково писати "ви" з маленької.