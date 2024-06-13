Он вам не "Пєтя": как правильно обращаться к Петру на украинском

Имя довольно распространено в Украине и за границей

Ряд исторических и социальных факторов привели к тому, что в украинском языке полно россиянизмов. Они проникают везде, даже в имена украинцев.

Сегодня "Телеграф" рассказывает, как правильно обращаться к Петру на украинском. Забудьте обрусевшие варианты "Пєтя" или "Пєтька".

Имя Петр довольно распространено в Украине, его носителями являются почти 300 тыс. человек, а именно 294 315 согласно данным портала "Рідни". Если с именем отчества все понятно — Петрович, то как обращаться правильно обращаться к Петру знают не все.

Петро – имя полное и несколько официальное. А вот среди разговорных и уменьшительно-ласкательных вариантов есть сразу несколько: Петрик, Петрусь, Петрусик, Петько, Петрусьо..

Существует в Украине и женская форма имени Петрина. Имя это весьма редкое и согласно данным портала "Рідни" насчитывает всего 52 носителя.

Что касается происхождения имени, то происходит оно от греческого имени Петрос (греч. πέτρος, Petros, "камень, скала"). Что касается патронимов, или имен отчеств, то для мужчин это Петрович, а для женщин — Петрівна.

Следует заметить, что имя Петро довольно распространено и в иностранных странах, правда, там оно звучит несколько иначе, в зависимости от речевых особенностей.

Питер (в англоязычных странах)

Педро (в испаноязычных странах)

Педру (в португоловных странах)

Пьер (во франкоязычных странах)

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как правильно называть по-отчеству женщину, у которой отца зовут Олег. Сразу отметим, что вариант "Олегіївна" неправильный.