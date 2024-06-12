Никаких "Василійовичів": как правильно говорить и писать это отчество на украинском

Существует простое правило

В украинском языке с момента вступления в силу нового правописания изменились правила образования отчества и склонения некоторых имен. В этот перечень попало и имя Василий.

"Телеграф" расскажет, почему не правильно говорить "Василійович" или "Василієвич".

Имя Василий одно из самых распространенных в Украине, по данным портала "Рідні", его носит почти 660 тысяч человек. Несмотря на это, с проблемой правильного спряжения и создания отчества некоторые люди до сих пор сталкиваются.

Как правильно обращаться к Василию?

Когда кто-то зовет мужчину с этим именем, следует говорить "Василю", а не "Василь".

Как правильно образовывать отчество от Василия?

Для этого существует достаточно легкое правило, которое поможет всем колеблющимся людям.

"Васильович – единственный правильный вариант написания отчества в украинском языке. Согласно правилам орфографии во всех существительных отчества мужского рода используем суффикс "ович": Васильович, Петрович, Іванович", — отмечают эксперты.

Напомним, что на украинском правильно Игорович, а не Игоревич или Игорьович.