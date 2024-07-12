Даниил — это в России: как правильно звучит имя на украинском

Это очень интересный вопрос с важным нюансом

Из-за русификации многие имена получили чужеродные формы, противоречащие правописанию. Например, мужское имя Даниил имеет много форм, и большинство из них не отвечают правилам украинского языка.

Запомните, Даниил — это в России, потому что у нас правильно говорить иначе. "Телеграф" разобрался, какие есть формы этого имени и на какие нюансы стоит обратить внимание.

Как обращаться к Даниле: правильные формы имени на украинском языке

По правописанию, есть одна грамотная форма — "Данило". Это имя имеет библейское происхождение. В переводе с иврита означает "Бог мой судья".

В Украине распространено много ошибочных форм этого имени. Среди них:

Данііл;

Даніїл;

Даніл;

Даніла;

Даниїл.

Иногда такие формы даже записываются в паспорт. Важный нюанс: официальным является имя, которое записано в документах. Даже если оно неправильно. То есть, если в паспорте написано "Даниил", то именно оно является настоящим официальным именем лица, и его нужно вносить в другие документы.

Что касается украинского имени "Данило", то у него много разговорных и уменьшительных форм. Перечислим самые популярные:

Данилко;

Данилонько;

Данилочка;

Даня;

Данько;

Данцьо;

Данусик.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие женские имена приносят счастье. В списке есть очень популярные имена в Украине.