Не "Назарю" и точно не "Назарич": как правильно обращаться к Назару и как образовать отчество

Есть несколько вариантов того, как обращаться к мужчине с таким именем

С каждым днем в нашем государстве увеличивается количество тех, кто сознательно переходит на общение на украинском языке. Нередко у таких людей возникают трудности с правильным употреблением звательного падежа, а также с образованием патронимических форм.

Раньше мы рассказывали, как правильно обращаться к человеку, по имени Богдан. Сегодня же расскажем, как звать Назара и создавать из этого имени патронимическую форму, то есть отчество.

Имя Назар

Согласно данным портала "Рідні", в Украине проживает 14426 мужчин с именем Назар. Менее распространена вторая форма имени Назарий. С таким именем в стране проживает 8467 человек.

Это мужское имя заимствовано из иврита. Там оно имеет следующее значение: "он посвятил себя Богу".

В азербайджанском и турецком языках это слово означает "пристальный взгляд". Так называют амулет, защищающий от бедствия.

В Украине есть несколько вариантов того, как обращаться к Назару: Назарко, Назаронько, Назарочко, Назарчик, Назарцьо.. При этом, когда вы зовете мужчину, по имени Назар, то необходимо использовать звательный падеж: Назаре!

Форма с окончанием на -ю, (т.е. Назарю) считается грубой ошибкой.

Что касается образования патронимических форм, то единственным правильным вариантом для мужчин является Назарович, а для женщин — Назарівна.

Важно! В официальных документах следует обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека, потому что фактически все формы в юридическом смысле считаются разными именами.

Напомним, ранее мы писали о том, как сказать "дедлайн" на украинском языке. Есть несколько хороших вариантов.