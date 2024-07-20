Последнее интервью перед смертью Ирина Фарион дала "Телеграфу": что она говорила

Филологиня резко высказывалась о власти, русскоязычных военных и ситуации с образованием в Украине

Известная украинская языковед и общественная деятельница Ирина Фарион, которая 19 июля умерла в результате покушения, всего за месяц до смерти дала интервью "Телеграфу", и похоже, что это было последнее ее интервью для СМИ.

Мы собрали для вас коротко главные ее заявления об украинском языке, русскоязычных военных, проблемы с образованием в Украине и т.д. Цитаты приведены дословно.

Полностью интервью можете прочитать по ссылкам:

Об украинском языке и русскоязычных военных

Согласно закону "О Вооруженных Силах Украины" язык публичного общения во всех областях жизни – украинский. Хороший украинец это тот, кто исполняет законы. А это – нарушение закона.

В Украине дискриминируют украиноязычных людей! Собственно, потому, что мы себе это позволяем, потому что у нас на государственных должностях люди, не имеющие позвоночника в прямом и переносном смысле этого слова.

Можно в бизнесе договариваться, но нельзя договариваться ни в вопросах религии, ни в вопросах языка, ни в вопросах трактовки истории. Почему? Потому что истина неотносительна, истина абсолютна.

Статьи языкового закона пишут так, что первая часть предложения что-то утверждает, а вторая часть предложения – его отрицает. То есть основополагающий принцип шизофреничности украинского мышления помещен в "да, но…" То есть украинский язык государственный, но оказывается он не государственный. Так нельзя жить и строить государство. Так все время будет лазейка для того, чтобы вошел Путин и защищал чужих. Так не поступают ни чехи, ни поляки.

Теперь вместо московского языка уже на законодательном уровне полностью завели английский. Все, государственному статусу украинского языка – капец. Государственный статус украинского языка – это теперь призрак. Это также способ сбить высокий полет украинского языка и его колоссальное возрождение во времена великой и кровавой войны. Чем его сбить? Московским языком ее уже не собьешь.

О праве критиковать русскоязычных украинских военных

А если вы напиваетесь, колетесь, еще что-то делаете, то вам это позволено, потому что вы сражаетесь? Ну это ведь абсурдные вещи! Воины – срез украинского общества, а украинское общество разное. Чем мы можем быть объединены, если мы хотим быть цивилизованным государством? Мы можем быть объединены только одним – исполнением закона.

У меня есть моральное право. И я буду указывать, буду говорить, что я вас не понимаю. Если вы в форме Вооруженных Сил Украины, это самая высокая честь. Как человек в форме ВСУ может говорить на языке врага? Это вредит вашей жизни. Это угроза для вашей жизни, потому что я могу вас воспринять как диверсанта.

Кроме того, это нужно для них самих. Потому что язык – это граница, речь спасает их жизнь. Когда ты ранен, ты истекаешь кровью, над тобой стоит человек и говорит на русском языке, как ты должен узнать, где свой, а где чужой? Поэтому эта тема абсолютно надумана и использована с единственной целью – дальше остановить развитие украинского языка вместо того, чтобы воевать с реальными врагами Украины.

Таков пример: свою внучку я взяла к себе, у меня все время включен телевизор, чтобы я слышала новости. И вдруг ребенок мой видит воина в форме нашей с флагом, у него берут интервью, и он говорит по-русски. Ребенок прибегает на кухню в панике и говорит: "Бабушка-бабушка, это м*скаль?! М*скаль с сине-желтым флагом?!"

Что мне объяснять ребенку? Что этот человек, живущий в Украине 32 года, не говорит на украинском языке?

Об уголовных производствах СБУ

Они на этапе совершенно отсутствующей коммуникации со мной. Я открыта, я активно работаю, езжу по стране, у меня презентации, открытые лекции, но никаких ко мне звонков о разговорах не было. Меня ведь должны допросить, правда?

Об обращении в киберполицию

Я обратилась в Киберполицию с требованием провести расследование, кто вмешался в мой Telegram-канал? Почему от моего имени писались агрессивные вещи в адрес Полищук? Это все не заканчивается, это только началось. Прошу, Киберполиция, выясните это. На мой телефон поступило такое количество звонков с московскими номерами, что он просто перестал работать. Мой телефон сейчас находится у следователя.

О Порошенко и Зеленском

Я по своим убеждениям не могу ни при каких обстоятельствах быть избирателем Зеленского. Я категорически никогда не воспринимала, что делал этот человек из-за своего "95-го квартала" и была категорически против как избрания на президента Порошенко, так и президента Зеленского. Для меня это две стороны одной медали, для меня это порождение друг друга, причина и следствие. Для меня это колоссальный ментальный кризис вообще украинцев, которые могут что-то подобное выбирать: Порошенко после Майдана, а Зеленский это уже абсолютно логичный выбор инфантильной части украинского общества после Порошенко, паразитировавшего на национальной идее, который довел слабую часть украинского общества до подросткового выбора.

Что не так с образованием в Украине

Когда Министерство образования возглавил Лисовой, я сразу через свой YouTube-канал сформулировала ему пять основных вопросов. Так вот, один из вопросов: "Когда вы, господин Лисовой, сын выдающегося диссидента, отмените приказ Лилии Гриневич (экс-министр образования 2016-2019. — Ред.) о необязательности украинской литературы на ВНО?". Украинская литература – основные модели мировоззрения нации. То есть, это сознательное политическое уничтожение мировоззренческого предмета, который еще и в школе слили с зарубежной литературой. Я не получила ответа на этот вопрос. Далее я не получила ответа на вопрос об истории Украины как базовом мировоззренческом предмете, который Сережа Квит (Сергей Квит – министр образования Украины 2014-2016. — Ред.), еще одно "сокровище", сделало необязательным в высшей школе вместе с украинским языком. Теперь мы получили историю Украины с XVI века. А что нам рассказывает Вова Путин? Что мы с ними "единый народ", что Киевская Русь – это Московская Русь. То есть у наших детей забирают самый фундаментальный отрезок нашей истории, свидетельствующий об отрубном историческом развитии нас с московитами с древнейших времен. Именно этот период почему-то у нас не идет на ВНО.

Я задавала Лесному третий вопрос: "Когда вы отмените т.н. "антидискриминационную экспертизу"?" Что это за антидискриминационная экспертиза? Суть дискриминации, оказывается, состоит в том, что вы в учебнике по математике не употребляете феминитивы. С какой стати употреблять этот постоянный феминитив? И все учебники просматривают только на предмет употребления феминитивов. Не на предмет использования украинского правописания 2019 года, частично демосковизированного, а именно эти феминитивы. Вы спрашивали у общества это нам нужно? Я ответа не получила.

Кроме того, этот человек [Оксен Лисовой] совершенно не владеет элементарными нормами украинского языка. Как может быть министром образования человек, отказывающийся от своей научной степени? Условие преподавать в высшем учебном заведении – иметь защищенную диссертацию. А министр образования, требующий от нас защищенной диссертации, публично отказывается от своей диссертации. Неук, плагиатор, а теперь еще и сутенер возглавляет Министерство образования.

Какая тогда разница между Лесным и Табачником? Табачник заявляет, что украинцев нужно деукраинизировать. У нас их деукраинизирует Оксен Лисовой.

За что стояла на Майдане

Я стояла на Майдане, чтобы строить национальное украинское государство, а не для того, чтобы интегрироваться куда-нибудь. Я не готова вступать в новый союз, потеряв собственное национальное лицо. А собственное национальное лицо [приобретаем] через украинскую литературу и историю Украины. То есть, когда история Украины снова будет обязательным предметом на ВНО? Я не получила ответа на этот вопрос.

О Верке Сердючке

Это представитель кризиса украинской культуры. Он сам признавался в том, что вырос в суржикоговорящей среде. А что такое суржикоязычная среда? Это когда ты не знаешь, кто ты, когда смешиваешь гречку с макаронами и потребляешь в одной тарелке и за один раз.

Модель гибридизма, которую долго предлагал этот актер, является следствием длительной оккупации Украины московитами. Поэтому у нас возник этот московско-украинский суржик: "тіпа", "кароче", "вабще". Это наша колоссальная политическая и ментальная проблема, и Данилко и как человек, и как актер символ этого ментального кризиса.

Почему языковой вопрос всегда вызывает скандалы

Потому что язык – это самая тонкая материя. Это вопрос не материального характера, а духовного и душевного характера. Язык – это душа народа. Это основополагающий атрибут нашего бытия. Отсюда такая реакция и такие скандалы и такая невероятная агрессия, когда ты ставишь на место тех людей, которые унижают украинский язык.

Во-вторых, украинцев привыкли интерпретировать и воспринимать как очень терпеливых и толерантных. Недавно наш выдающийся украинский писатель Василий Шкляр сказал, пусть будет проклятая терпеливость украинцев, потому что терпеливы – только волы, то пусть волы и будут терпеливы.

Мы должны отнимать нашу терпеливость и учиться тем моделям поведения, языкового поведения, которые характерны для великих наций: англичан, французов, немцев, поляков. Они вообще не представляют, что языковой вопрос может возникать.

Очень важно, как изменена этническая структура Украины во времена ее порабощения. То есть когда исконные украинцы уничтожены, а на их место завезены реальные московиты. Я имею в виду святые земли Луганщины, Донетчины, те территории, которые стали промышленными нашими центрами, куда завозили московитов и таким образом их количество росло. Далее они выбирали в наш парламент своих. Украинцы для них не были своими. Они выбирали исключительно московитов. И эти московиты в парламенте олицетворяли нам московскую политику. Но если бы не было "яничарей", те московиты ничего бы не сделали. Большое зло бессильно, если ему не помогает малое зло.