"Принесла беды Украине": комбат 3-й штурмовой резко высказался про Фарион

Многие украинцы согласились с жестким мнением военного, но далеко не все

Известная украинская филолог и общественная деятельница Ирина Фарион, на которую 19 июля было совершено покушение во Львове, разделяла украинцев и тем самым вредила родной стране.

Такое мнение на своем канале в Телеграм высказал комбат 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Дмитрий Кухарчук.

Он напомнил, что Фарион присоединилась к Коммунистической партии в 1988 году, и высказал мнение, что она разделяла Украину на "правильную" Западную и "неправильную" Восточную, а во время полномасштабной войны первой выступила против русскоязычных военных.

"Никто не принес Украине больше бед, чем коммунистка, которая делила украинцев на сорта и стравливала между собой, — подчеркнул Кухарчук. — Кто-то до сих пор реально считает, что все это время она не была агентом ФСБ? Вы серьезно?".

Он также добавил: "Такие как она, порох и другие, кто без тени печали юзает национальную идею в своих интересах, не заслуживают даже того, чтобы вспоминать их имена, не говоря уже о сочувствии. К врагу не может быть сострадания. Враг уничтожал и продолжает уничтожать целые поколения украинцев, а она – безусловная составляющая вражеской пропаганды".

Стоит заметить, что мнения украинцев в комментариях разделились, — некоторые согласились с Кухарчуком, в то время как другие считают, что недопустимо нападать на женщину в возрасте у собственного дома, какой бы она не была.

Напомним, что на Ирину Фарион напали во дворе вечером 19 июля, — неизвестный выстрелил ей в висок и убежал, его разыскивают. Состояние филологини очень тяжелое.

Как сообщал "Телеграф", за несколько недель до покушения Фарион рассказывала, что обращалась в полицию в связи с тем, что кто-то вмешивался в работу ее Телеграма и названивал ей.