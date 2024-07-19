Четыре часа боролись за жизнь: Ирина Фарион умерла в больнице - источники

Врачи смогли раз перезапустить сердце, но это не помогло, пишут СМИ

Известная украинская филологиня Ирина Фарион, на которую 19 июля совершили покушение во Львове, умерла в больнице. Врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым.

Биологическая смерть наступила в 23:20, сообщают источники "Телеграфа".

Как известно, около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее экстренно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а потом и остановка сердца. Сердце смогли запустить, но вскоре после этого случилась биологическая смерть.

Как известно, Ирина Фарион родилась во Львове и весной отпраздновала свой 60-летний юбилей. Один раз была замужем, от брака имеет одну дочь, Софию Семчишин, которая в свою очередь родила ей внука и внучку. Также Фарион рассказывала, что у нее есть любимый человек, но публике она его не показывала.

За свою жизнь Фарион отличилась множеством скандалов, — в 1988-1989 годах она была членом КПСС, проводила беседы с иностранными гражданами для лучшего изучения ими русского языка. Но через годы она наоборот решительно и радикально выступала против русскоязычных украинцев, в частности, сильно критиковала и военных, которых разговаривают на русском. Кроме того Фарион "наезжала" на Зеленского и Залужного.