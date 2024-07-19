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Четыре часа боролись за жизнь: Ирина Фарион умерла в больнице - источники

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Ирина Фарион умерла вечером 19 июля Новость обновлена 19 июля 2024, 23:47
Ирина Фарион умерла вечером 19 июля

Врачи смогли раз перезапустить сердце, но это не помогло, пишут СМИ

Известная украинская филологиня Ирина Фарион, на которую 19 июля совершили покушение во Львове, умерла в больнице. Врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым.

Биологическая смерть наступила в 23:20, сообщают источники "Телеграфа".

Как известно, около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее экстренно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а потом и остановка сердца. Сердце смогли запустить, но вскоре после этого случилась биологическая смерть.

Как известно, Ирина Фарион родилась во Львове и весной отпраздновала свой 60-летний юбилей. Один раз была замужем, от брака имеет одну дочь, Софию Семчишин, которая в свою очередь родила ей внука и внучку. Также Фарион рассказывала, что у нее есть любимый человек, но публике она его не показывала.

За свою жизнь Фарион отличилась множеством скандалов, — в 1988-1989 годах она была членом КПСС, проводила беседы с иностранными гражданами для лучшего изучения ими русского языка. Но через годы она наоборот решительно и радикально выступала против русскоязычных украинцев, в частности, сильно критиковала и военных, которых разговаривают на русском. Кроме того Фарион "наезжала" на Зеленского и Залужного.

За месяц до покушения Ирина Фарион давала большое интервью "Телеграфу", почитать его можно по этой ссылке — За что мы проливали кровь на Майдане: Фарион о делах в СБУ и "сутенере" в Минобразования.

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