Останнє інтерв'ю перед смертю Ірина Фаріон дала "Телеграфу": що вона казала

Філологиня різко висловлювалася про владу, російськомовних військових та ситуацію з освітою в Україні

Відома українська мовознавиця та громадська діячка Ірина Фаріон, яка 19 липня померла внаслідок замаху, всього за місяць до смерті дала інтерв'ю "Телеграфу", — і схоже, що це було останнє її інтерв'ю для ЗМІ.

Ми зібрали для вас коротко головні її заяви про українську мову, російськомовних військових, проблеми з освітою в Україні тощо. Цитати приведено дослівно.

Повністю інтерв'ю можете прочитати за посиланнями:

Про українську мову та російськомовних військових

Відповідно до закону "Про Збройні Сили України" мова публічного спілкування у всіх царинах життя – українська. Добрий українець це той, який виконує закони. А це — порушення закону.

В Україні дискримінують українськомовних людей! Власне, через те, що ми собі це дозволяємо, тому що у нас на державних посадах люди, які не мають хребта в прямому і переносному значенні цього слова.

Можна в бізнесі домовлятися, але не можна домовлятися ні в питаннях релігії, ні в питаннях мови, ні в питаннях трактування історії. Чому? Тому що істина невідносна, істина абсолютна.

Статті мовного закону пишуть так, що перша частина речення щось стверджує, а друга частина речення – його заперечує. Тобто основний принцип шизофренічності українського мислення вміщений у "так, але…" Тобто українська мова державна, але виявляється вона не державна. Так не можна жити і будувати державу. Так весь час буде лазівка для того, щоб зайшов Путін і захищав чужих. Так не поводяться ні чехи, ні поляки.

Тепер замість московської мови вже на законодавчому рівні повністю завели англійську мову. Все, державному статусу української мови – капець. Державний статус української мови – це тепер примара. Це також спосіб збити високий лет української мови і її колосальне відродження в часи великої і кривавої війни. Чим її збити? Московською мовою вже її не зб'єш.

Про право критикувати російськомовних українських військових

А якщо ви напиваєтеся, колетеся, ще щось робите, то вам це дозволено, тому що ви воюєте? Ну це ж абсурдні речі! Воїни – зріз українського суспільства, а українське суспільство різне. Чим ми можемо бути об'єднані, якщо хочемо бути цивілізованою державою? Ми можемо бути об'єднані тільки одним – виконанням закону.

Я маю моральне право. І я буду вказувати, буду казати, що я не розумію вас. Якщо ви у формі Збройних Сил України, це найвища честь. Як людина у формі ЗСУ може говорити мовою ворога? Це шкодить вашому життю. Це загроза для вашого життя, тому що я вас можу сприйняти як диверсанта.

Крім того, це треба задля них самих. Тому що мова – це кордон, мова рятує їхнє життя. Коли ти поранений, ти стікаєш кров'ю, над тобою стоїть людина і говорить російською мовою, як ти маєш впізнати, де свій, а де чужий? Тому ця тема абсолютно надумана і використана з єдиною метою – далі зупинити розвиток української мови, замість того, щоб воювати з реальними ворогами України.

Такий приклад: свою внуцю я взяла до себе, у мене весь час ввімкнений телевізор, щоб я чула новини. І раптом дитина моя бачить воїна в формі нашій з прапором, у нього беруть інтерв'ю, і він говорить російською мовою. Дитина прибігає на кухню в паніці і каже: "Бабуся-бабуся, це м*скаль?! М*скаль з синьо-жовтим прапором?!"

Що я маю пояснювати дитині? Що ця людина, яка живе в Україні 32 роки, не говорить українською мовою?

Про кримінальні провадження СБУ

Вони на етапі абсолютно відсутньої комунікації зі мною. Я відкрита, я активно працюю, їжджу країною, у мене презентації, відкриті лекції, але жодних до мене дзвінків про розмови не було. Мене ж повинні допитати, правда?

Про звернення в кіберполіцію

Я звернулася до Кіберполіції з вимогою провести розслідування хто втрутився в мій Telegram-канал? Чому від мого імені писалися брутальні речі на адресу Поліщук? Це все не завершується, це тільки почалося. Прошу, Кіберполіція, з’ясуйте це. На мій телефон надійшла така кількість дзвінків з московськими номерами, що він просто перестав працювати. Мій телефон зараз перебуває у слідчого.

Про Порошенка та Зеленського

Я за своїми переконаннями не можу бути за жодних обставин виборцем Зеленського. Я категорично ніколи не сприймала, що робила ця людина через свій "95-й квартал" і була категорично проти як обрання на президента Порошенка, так само і президента Зеленського. Для мене це два боки тієї самої медалі, для мене це породження один одного, причина і наслідок. Для мене це колосальна ментальна криза взагалі українців, які можуть щось подібне обирати: Порошенка після Майдану, а Зеленський це вже абсолютно логічний вибір інфантильної частини українського суспільства після Порошенка, який паразитував на національній ідеї, і довів слабку частину українського суспільства до підліткового вибору.

Що не так з освітою в Україні

Коли Міністерство освіти очолив Лісовий то я одразу через свій YouTube-канал сформулювала йому п’ять основних запитань. Так от, одне з запитань: "Коли ви, пане Лісовий, син видатного дисидента, скасуєте наказ Лілії Гриневич (екс-міністерка освіти 2016-2019. — Ред.) про необов'язковість української літератури на ЗНО?". Українська література – це основні моделі світогляду нації. Тобто це свідоме політичне знищення світоглядового предмету, який ще і в школі злили із зарубіжною літературою. Я не отримала відповіді на це запитання. Далі я не отримала відповіді на запитання про історію України як базовий світоглядовий предмет, який Серьожа Квіт (Сергій Квіт – міністр освіти України 2014-2016. — Ред.), ще один "скарб", зробив необов'язковою у вищій школі разом з українською мовою. Тепер ми отримали історію України від XVI століття. А що нам розповідає Вова Путін? Що ми з ними "єдіний народ", що Київська Русь – це Московська Русь. Тобто у наших дітей забирають найфундаментальніший відрізок нашої історії, який свідчить про відрубний історичний розвиток нас з московитами від найдавніших часів. Саме той період чомусь у нас не йде на ЗНО.

Я ставила Лісовому третє запитання: "Коли ви скасуєте т.зв. "антидискримінаційну експертизу"?" Що це за антидискримінаційна експертиза? Суть дискримінації, виявляється, полягає в тому, що ви в підручнику з математики не вживаєте фемінітиви. Якого лиха вживати оцей постійний фемінітив? І всі підручники переглядають тільки на предмет вживання фемінітивів. Не на предмет використання українського правопису 2019 року, частково демосковізованого, а саме винятково ці фемінітиви. Ви запитували у суспільства чи це нам потрібно? Я не отримала відповіді.

Крім того, ця людина [Оксен Лісовий] абсолютно не володіє елементарними нормами української мови. Як може бути міністром освіти людина, яка відмовляється від свого наукового ступеня? Умова викладати у вищому навчальному закладі – мати захищену дисертацію. А міністр освіти, який вимагає від нас захищеної дисертації, публічно відмовляється від своєї дисертації. Неук, плагіатор, а тепер ще й сутенер очолює Міністерство освіти.

Яка тоді різниця між Лісовим і Табачником? Табачник заявляє, що українців треба деукраїнізувати. У нас їх деукраїнізовує Оксен Лісовий через свій чин.

За що стояла на Майдані

Я стояла на Майдані, щоб будувати національну українську державу, а не для того, щоб інтегруватися кудись. Я не готова вступати в нову спілку, втративши власне національне обличчя. А власне національне обличчя [набуваємо] через українську літературу та історію України. Тобто коли історія України знову буде обов'язковим предметом на ЗНО? Я не отримала відповіді на це запитання.

Про Вєрку Сердючку

Це представник кризи української культури. Він сам зізнавався в тому, що виріс у суржикомовному середовищі А що таке суржикомовне середовище? Це коли ти не знаєш хто ти, коли змішуєш гречку з макаронами і споживаєш в одній тарілці і за один раз.

Модель гібридизму, яку тривалий час пропонував цей актор, є наслідком тривалої окупації України московитами. Тому у нас витворився цей московсько-український суржик: "тіпа", "кароче", "вабще". Це наша колосальна політична і ментальна проблема, і Данилко і як людина, і як актор — символ цієї ментальної кризи.

Чому мовне питання завжди викликає скандали

Тому що мова – це найтонша матерія. Це питання не матеріального характеру, а духовного і душевного характеру. Мова – це душа народу. Це основний атрибут нашого буття. Звідси така реакція і такі скандали і така неймовірна агресія, коли ти ставиш на місце тих людей, які зневажають українську мову.

По-друге, українців звикли інтерпретувати і сприймати як дуже терплячих і толерантних. Нещодавно наш видатний український письменник Василь Шкляр сказав, нехай буде про́оклята терплячість українців, бо терплячі – тільки воли, то нехай воли і будуть терплячими.

Ми повинні забирати нашу терплячість і вчитися тих моделей поведінки, мовної поведінки, які характерні для великих націй: англійців, французів, німців, поляків. Вони взагалі не уявляють, що мовне питання може виникати.

Дуже важливо, як змінено етнічну структуру України в часи її поневолення. Тобто коли питомих українців знищено, а на їхнє місце завезено реальних московитів. Я маю на увазі святі землі Луганщини, Донеччини, ті терени, які стали промисловими нашими центрами, куди завозили московитів і таким чином їхня кількість зростала. Далі вони вибирали до нашого парламенту своїх. Українці, для них не були своїми. Вони обирали винятково московитів. І ці московити в парламенті втілювали нам московську політику. Але якби не було "яничарів", ті московити нічого б не зробили. Велике зло безсиле, якщо йому не допомагає мале зло.