Этого и следовало ожидать? Как украинцы реагируют на попытку убить Ирину Фарион

В сети точатся споры об инциденте

Во Львове 19 июля совершили покушение на известного языковеда Ирину Фарион. Сейчас она в тяжелом состоянии с ранением виска в больнице, врачи борются за ее жизнь. Украинцы в сети активно обсуждают попытку убийства известной украинки.

"Телеграф" проанализировал реакцию общества. Традиционно, украинцы разделились на тех, кто осуждает покушение и тех, кто считает его логичным после череды скандалов с участием Фарион.

После того как стало известно о том, что Ирина Фарион ранена в голову, а именно в висок, в сети назвали ее "подругой Трампа". На кандидата в президенты США тоже покушались на днях и он был ранен в ухо.

Некоторые украинцы считают, что языковед "докаркалась". Ее высказывания могли не понравиться многим, ведь она не боялась открыто критиковать ни артистов, ни украинских военных, ни президента Владимира Зеленского. К тому же, она была "костью в горле" для россиян.

Другие же открыто заявляют о своей неприязни к Фарион, но считают, что стрелять в человека ненормально. СБУ, Нацполиция и остальные ведомства должны привлечь все силы, чтобы отыскать нападавшего.

Часть украинцев просто пожелала языковеду скорейшего выздоровления, а некоторые принялись шутить, что если врач будет говорить на русском языке, то Ирина Фарион принципиально не будет идти на поправку.

Напомним, что покушение на Ирину Фарион произошло днем 19 июля во Львове. Владимир Зеленский и другие уже отреагировали на происшествие. Глава государства подчеркнул, что стрелок должен понести полную ответственность.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что накануне покушения Ирина Фарион обращалась в полицию. Ей поступало множество звонков из России.