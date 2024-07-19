Самые громкие скандалы Фарион: членство в КПСС, наезды на военных, критика Залужного и не только

Едва ли не самый большой скандал произошел в ноябре прошлого года

Языковед Ирина Фарион, на которую покушались во Львове, известна украинцам рядом довольно скандальных заявлений. Из-за одного из таких, филолога даже уволили с кафедры украинского языка Львовской политехники. Правда, через полгода, по решению суда, ее восстановили в должности.

"Телеграф" собрал самые громкие скандалы профессора. Следует отметить, что своими заявлениями Фарион удавалось держать уровень напряжения в украинском обществе.

Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 во Львове. Как узнали журналисты, в 1988-1989 годах была членом КПСС, проводила беседы с иностранными гражданами для лучшего изучения ими русского языка.

Фарион долгое время отрицала свое комсомольское прошлое, пока журналисты не опубликовали документы, найденные во львовских архивах. После этого Ирина заявила, что вступила в КПСС, чтобы "уничтожать ее изнутри", и вышла оттуда в 1989 году из-за "серьезных конфликтов".

Сейчас Фарион языковед и профессор Национального университета "Львовская политехника", политик-член политсовета ВО "Свобода", народный депутат Украины VII созыва (2012 — 2014 года), дважды была депутатом Львовского облсовета от ВО "Свобода".

Прославилась Фарион рядом весьма скандальных заявлений, однако самый большой ажиотаж вызвала ее резкая критика украинских военных, которые продолжают общаться на русском языке. Случилось это в ноябре 2023 года.

"Если нет дисциплины, то это не армия, это сброд. Я не могу назвать их украинцами, если не говорят по-украински, то пусть назовут себя русскими", — заявила тогда активная поборница всего украинского.

Слова Фарион изрядно возмутили украинскую общественность и сотни студентов и просто неравнодушных львовян вышли на митинг, где требовали увольнения профессора из политехники.

Однако языковед от своих слов не отказалась. Напротив – продолжила призывы бороться с русскоязычными в своем телеграмм-канале и публиковать посты выступивших в ее поддержку людей. Но из-за этого скандал разгорелся только с новой силой.

8 ноября Фарион выложила в соцсетях письмо от крымского студента, который также горячо поддержал ее заявления. В то же время, она не скрыла его персональных данных и не отреагировала на просьбу подписчиков сделать это.

Уже через несколько дней в крымских пророссийских телеграмм-каналах "искренне поблагодарили" за информацию "господин Фарион" и сообщили, что к юноше уже пришли российские спецслужбы ФСБ.

Конечно, никаких подтверждений того, что парень на видео и парень из письма один и тот же человек нет. Однако, поступок Фарион и ее упрямство еще больше разозлили украинцев и в конце концов, языковеда уволили из политехники.

В то же время СБУ открыла дело против Ирины Фарион по четырем статьям Уголовного кодекса. Поводом для расследования правоохранителей стали высказывания языковеда о русскоязычных военных ВСУ и разглашение персональных данных студента из Крыма, который написал ей письмо.

Со своим увольнением языковед не согласилась и подала в суд, требуя восстановить ее в должности. Пока продолжались судебные слушания и заседания, Фарион отметилась еще несколькими яркими заявлениями.

Так, в июне 2024 года, Фарион "наехала" на Залужного за его диссертацию. Она заявила о том, что в Украине до сих пор уважают одного из авторов скандального языкового закона Сергея Кивалова. А в академии, президентом которой он является, защищал свою диссертацию бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

При этом Фарион подчеркнула, что удивляется, когда это главком мог успеть написать диссертацию. Фарион подчеркнула, что написать диссертацию – "это исключить себя вообще из жизни". По ее словам, свою докторскую диссертацию она писала восемь лет, а кандидатскую – пять.

Не обошла критикой и Зеленского. По мнению языковеда избрание его президентом является следствием ментального кризиса украинцев. По словам Фарион, она категорически никогда не воспринимала, что делал этот человек в своем "95-м квартале" и была категорически против избрания в президенты как Порошенко, так и Зеленского.

"Для меня это две стороны той же медали, для меня это порождение друг друга, причина и следствие. Для меня это колоссальный ментальный кризис вообще украинцев, которые могут что-то подобное выбирать: Порошенко после Майдана, а Зеленский это уже абсолютно логичный выбор инфантильной части украинского после Порошенко, который паразитировал на национальной идее, и довел слабую часть украинского общества до подросткового выбора", — сказала тогда Ирина Фарион.

К слову, об избрании президентов и своем отношении к этому, Фарион рассказала в большом интервью изданию "Телеграф". Здесь же сделала заявление о том, почему глава МОН Оксен Лесной — "сутенер" от образования. Полную версию читайте в материале нашего издания по следующей ссылке.

Также мы подробно рассказывали о молодости Фарион и ряде скандалов, в которые языковед попадала до громкого случая с критикой военных в ноябре.