У Путина есть два страха: Балашов про раздел Украины, "армію, мову, віру" и свой отъезд в США

Лидер партии "5.10" признается, что в США ему приходится экономить

Фото из иллюминатора самолета и подпись: "Мои соболезнования". Так в сентябре 2022 года известный бизнесмен и политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов в соцсетях попрощался с Украиной.

Он перебрался в солнечный штат Флорида (США), правда, как признается сам бизнесмен, такой жизни, как в Киеве уже нет: "Экономим", — сетует Балашов. В Украине же против политика открыты уголовные дела, а сам он объявлен в розыск.

Что стало с главным либертарианцем страны и его партией, какие у него претензии к действующей власти и почему бизнесмен уверен в грядущем разделе Украины, читайте в интервью "Телеграфу".

"Теперь я в розыске"

— Геннадий, расскажите, почему уехали из Украины? В сети много конспирологических теорий, поэтому давайте из первых уст.

— Еще в 2021 году начали заводить уголовные дела: по разрушению памятника. В этом же году было мое выступление с критикой Зеленского. И начались какие-то кручения вокруг моей персоны: мне не дали выехать в 60 лет на отдых по поддельному решению суда, а потом начали возбуждать уголовные дела. Я насчитал, что с 2016 года их накопилось уже семь. Три дела дошли до суда. Я, в принципе, думал, что в суде будем все закрывать, но суд не назначали длительное время, чуть ли не год, ничего не было.

Потом началась война, я со всеми трудностями столкнулся: оказался на 17-м этаже, лифт не работает, электричества нет. Ну, думаю, в суд не вызывают, выеду в США, тут побуду. И тут же мне прилетела повестка в суд. Я сообщил свое новое место жительства, судья сообщила, что будет рассматривать мое дело в удаленном режиме. Приходят электронные повестки, я по ночам сижу в эфире, жду суда, а мне сообщают — "прокурор не явился", "следователь не явился". Потом судья уходит на пенсию, назначают другого, и тут же мне "паяют" повестку и объявляют в розыск. Теперь я в розыске и при явке на территорию Украины я по-любому буду арестован на 48 часов и доставлен в суд. А дальше, судя по всему, продолжится то, что и было: меня, возможно, будут держать, как Червинского или Дубинского.

Уголовные дела политика

"Партия сейчас в "спящем" режиме"

— А как вы объясняете, почему за вас так крепко взялись?

— Я думаю, что была общая установка. Построили "пирамиду", завели бесконечное количество уголовных дел на предпринимателей. Так как большие бизнесмены закончились ("обезжирили" олигархов), они [власть] начали смотреть на людей с деньгами. Это застройщики, люди, у которых бизнес более-менее шел, и они за 20–30 лет накопили деньги, совершали сделки купли-продажи. Была принята статья 212 (Умышленное уклонение от уплаты налогов. — Ред.), брали старые акты купли-продажи, которые оформлены нотариально, за них уплачены налоги, государство не имело никаких претензий, а у прокурора и следователя возникали претензии. И начали выходить на политиков.

— У вас было много недвижимости в столице. Что с ней сейчас? Забрали, арестовали?

— В 2021 году судья по ходатайству следователя БЭБ арестовала все имущество за сделку по квартире, которая была за три года до этого. Я к этому имуществу доступа не имею. Сделка на 200 тысяч долларов, а арестовывают имущество на 10 миллионов. Ну это, конечно, круто. Это почерк прокуратуры: максимальное количество недвижимости арестовать, чтобы человек не мог двигаться и влепить максимальный залог, чтобы "поумнел" и откупался. Это все выжимка денег.

— А партия "5.10" продолжает работать в Украине?

— Да. Партия функционирует, она сдает отчеты, но сейчас она в "спящем" режиме. Партия готова к выборам, может участвовать. Здесь только вопрос, будут ли средства и будет ли группа людей, которые хотят побороться за власть под лозунгами либертарианской партии "5.10".

— То есть, на следующих выборах, когда бы они ни состоялись, "5.10" имеет все шансы быть представленной?

— Да. Если бы были деньги и средства на партию, я бы сейчас уже все бросил и вернулся. Но так как сейчас все равно ничего не можешь сделать из-за военного положения, то какая разница — я сейчас приеду или через год. От этого мое положение в суде не поменяется.

— Чем вы занимаетесь в США? Просто отдыхаете или ведете какой-то бизнес?

— В Штатах пытаюсь изучать людей. И я веду активно свой канал, там 100–150 тысяч просмотров почти каждый день.

— И на эту монетизацию можно жить?

— Да ну нет. Как я могу жить на эту монетизацию в Америке? Америка весьма дорогая страна, чтобы жить так, как мы жили в Киеве. Экономим…

"Это какой-то молчаливый договорняк"

— В своих эфирах, интервью, вы много говорите о том, что задуман раздел Украины и якобы задуман он был 20 лет назад. Так кем задуман-то?

— Дело в том, что раздел Украины в какой-то степени начат и в Украине, и в России. Суть его заключается в старой НКВДшной манере: создавать очаги напряженности на культурологическом уровне. Культурно надо разделить нацию, чтобы она перестала быть единым народом. Это первые проявления "Украина — не Россия", потом начали говорить о массированной украинизации, притеснении украинского языка… А государство стало на одну из сторон. Вместо того, чтобы примирять различия, оно начало их педалировать. И это проделывали все президенты и даже Янукович.

По сути, Зеленский пришел к власти на том, что хотело население. Население хотело культурологического примирения. Какая разница, на каком языке говорить. Это же его лозунги! Но это не входило в планы тех, кто делил Украину. Потому что, чтобы оттяпать кусок Украины, то первое, что надо сделать, это отделить культурно. А потом на основе культурного отделения рассорить и ждать момент. Этот момент наступил. Построение национального государства традиционно происходит с опорой на национальные различия. Чтобы Украина отделилась от империи (чтобы ее всю не захватили), она должна сильно отличаться культурологически.

Это очень серьезно совпало с идеологией ЕС и США на территории Украины. Так и совпали интересы. Это какой-то молчаливый договорняк, когда все согласны, все понимают, но внутри народ еще не готов к разделу страны. По идее кульминация приближается, когда народ будет согласен на то, что страну надо разделить. Культурологически. А культурологически получается, что это именно там, где сейчас стоят российские войска.

— Ну, и чья это "операция" по вашему мнению? Кто организатор?

— Так просто бывает в истории. Украина в 1991 году свалилась, как чудо государственное, просто какое-то невероятное везение. Без единой капли крови такая территория, с такими ресурсами, с таким прекрасным народом… Ну все как-то сильно здорово. И наверняка в Москве возникали вопросы: а чего это им так повезло? Надо ресурсную базу забрать. А с Запада тоже смотрели на Украину, как бы ее не упустить. Поэтому получилось столкновение Запада и Востока. Поэтому иногда и не нужно организатора, так просто складывается.

— Президент это понимает?

— Я думаю, что он знает, что будет. Ну, или худший вариант, что он не знает, что будет. Опросы приближают к тому, что надо заканчивать войну и вести переговоры. Но как переговоры могут закончиться? Ну, допустим, остановили огонь в любом месте, потом садятся за стол переговоров и вечно висит эта угроза нового вторжения. То есть, надо что-то решать с этой территорией. И я прихожу к выводам, что у нас напрашивается формирование отдельного государства на захваченной территории.

"У Путина цель — не допустить цветных революций"

— Но вместе с тем люди, которые в опросах говорят, что нужны переговоры, одновременно не согласны на территориальные уступки и никогда на это не пойдут. Тогда о каком разделе может быть речь?

— Это говорит о том, что у людей обида. Это как мне, мягко говоря, Крым не нужен, но то, что его захватили, — мне обидно и неправильно. Ну, а кто согласится, когда у вас полстраны оттяпывают? Да, там не будет речи о половине страны — процентов 20–30 будет новая Восточная Украина.

Россия затеяла всю эту бойню с какой целью? У Путина цель — не допустить цветных революций. Это один его страх. А второй — желание передачи власти по наследству. Мы не можем воспринимать Путина как единственного правителя России. Там есть круг людей, которые владеют государственными корпорациями. Эти государственные корпорации (нефтедобывающие, энергетические, металлургические) должны перейти по наследству. Иначе следующая власть их заберет. В этом плане "вспомогательное" государство просто необходимо, как буфер между цивилизованным Западом и страной, где власть передается по наследству.

— Какой-то слишком уж пессимистический прогноз для Украины…

— Ну это с какой стороны посмотреть. Очень здорово впрягся Запад и США, сегодня можно быть уверенным, что, как минимум, по Днепр Украина будет европейская. А возможно даже, что Путина доведут до состояния, когда он будет согласен на две области.

— Вы часто говорите, что "армія, мова, віра" — ошибочная конструкция. Почему же?

— Во-первых, веру не надо вносить в Конституцию, потому что у нас светское государство. Вопрос языка раскалывает нацию. Его тоже в Конституцию не обязательно записывать, ведь существует Хартия языков, которая не позволит какому-то языку доминировать на какой-то территории (причем при таком количестве русскоговорящих). Армия?.. Вступление в НАТО, как показало время, это преждевременно. То есть, нас в НАТО никто не ждет, а мы записали себе в Конституцию. Короче, это неконституционные вопросы, которые не должны быть в Конституции.

"Государство должно защищать всех: украиноязычных и русскоязычных одинаково"

— Почему вы говорите, что вопрос языка раскалывает нацию? По-моему, после широкомасштабного вторжения сложился народный консенсус и украинский стал инструментом национальной идентификации.

— Понимаете, когда именем войны, террора, одни люди заставляют других говорить на украинском языке, это называется принуждением. Для человека родной язык тот, на котором с ним говорила его мать и отец. У нас сложная культурологическая страна, а когда одна часть Украины говорит другой части Украины: "чемодан, вокзал, Россия", то потом это приводит к тому, что может "уплыть" целый регион с чемоданами и людьми. Очень много примеров стран, которые именно на культурологическом и религиозном зацикливании делились на большее количество частей. Югославия, например, где надо было учитывать этнические различия.

— Подождите, но тот же Донбасс "уплыл", как вы говорите, не из-за языкового вопроса, а потому, что туда пришли русские на танках.

— Я с вами согласен, что туда пришли русские, но что они поддержали? Вот Лавров выступает в ООН в Нью-Йорке и его речь наполовину посвящена вопросам защиты русскоязычного населения.

Я понимаю, что вы говорите, что у нас этой проблемы ни в Днепре, ни в Донецке не существовало. Но когда государство начинает занимать одну сторону…

— Почему одну? Что плохого, если страна будет "сшита" одним языком? Ну пусть не на кухнях, ну хотя бы на уровне государственного общения.

— Ну, смотрите, вы, допустим, русскоговорящий. А суд с вами идет на украинском языке, и вы ничего не понимаете. А как насчет образования? На каком языке?

— За более чем 30 лет независимости можно было бы и научиться понимать украинский…

— Да хоть 700 лет, не важно. Важны права человека. Все же понимают, что в города Донецк, Луганск, Днепр завозили людей из России. Все же это знают, что эти города в Российской империи развивались как русскоязычные, а в селах сохранялся украинский язык. Все это знали и понимали, но потом начинают в обратную все разворачивать.

Если это делается постепенно в виде развития украинского языка, я же не против, чтобы он был государственным. Но право человека получать образование, юридические услуги, да даже вести бизнес на том языке, который ты понимаешь. Государство, имея такую страну под собой, не должно занимать никакую сторону. Оно должно занимать примиренческую сторону, то есть, защищать всех: украиноязычных и русскоязычных одинаково.

"Украину поглощает Европейский Союз"

— Давайте об экономике. Как относитесь к Гетманцеву и его налоговой политике?

— Он сам уже все прокомментировал, свое отношение к людям, к предпринимателям — ощипывать гусей. То есть, под завязку ввести налоги, и чтобы люди занимались решением вопросов. По большому счету, это и есть основа создания коррупционного государства: вы создаете налоговую систему, которую выполнить невозможно. Она непонятна, не ясна и в результате у всех есть работа: у налоговой — получать свою мзду, у прокуратуры потом проверять и тех, и других и загрузка силового аппарата вместе с судами. В общем-то, эта функция выполняется. Там нет никакой экономики. Сколько смогу, столько и добавлю, насколько смогу, настолько и запутаю.

— Такое "ощипывание", насколько понимаю, в перспективе ничем хорошим закончится не может?

— Государство делается уязвимым в плане внешнего управления. Так как такие государства не имеют собственных производительных сил (их просто удушают), то государство разоряется. А государственный аппарат чрезмерный, кормить пенсионеров надо и такое государство становится зависимым от кредитования. Приходят добровольные помощники. Вот как Беларусь потеряла свою субъектность. Они стали полностью пророссийскими, потому что им оказывают услугу. Им дают газ, деньги выделяют, даже армию снабжают.

А Украина попадает под внешние заимствования и фактически теряет свою суверенность. Одна часть государства попала территориально под контроль Российской Федерации, а с другой стороны, банковская система, Министерство финансов, Министерство экономики и половина правительства уже управляются западными деньгами. То есть, Украину поглощает Европейский Союз.

— И выход?

— Присоединение к Европейскому Союзу и растворение в странах ЕС. Спасло бы, если бы к власти пришел, допустим, либертарианец, типа "5.10" и освобождение людей от государства. Основной принцип, чтобы вернуть суверенность страны, это чтобы работали производительные силы в Украине, ехали деньги и богатые люди со всего мира. В этом плане метод один — избавить население от государства. То есть сокращение государственного аппарата на 50%, устранение 50% работы министерств (просто закрываются министерства) и убрать налоги.

В моем варианте мы оставляем 5% с покупок и 10% социального налога. И тогда мы де-факто убиваем всю коррупцию на корню, потому что вся коррупция — в экономике. И мы становимся субъектным государством, которое не нуждается в кредитах.

— Мы много слышим о моделях развития Украины после победы, и многие экономисты говорят, что это будет рай для инвестиций, сюда хлынут деньги. Вы согласны с такими оценками?

— Хлынут корпорации, которые будут захватывать все промышленные предприятия, всю энергетику, и соответственно это будет уже государство под управлением корпораций. Корпорации смогут делегировать во власть своих представителей, у них будет больше денег, но для малого и среднего бизнеса наступят черные времена.

— Почему? Корпорации выдавят?

— Да. Своей способностью более эффективно вести бизнес, они будут выдавливать малый и средний бизнес. Как из сел выдавливается малый и средний бизнес, так как он не производителен, у него нет столько комбайнов, у него нет столько земель, он не может столько инвестировать, он не может поддерживать свою финансовую систему займами в больших количествах, не может выполнять даже предписания государственных органов, потому что он маленький и слабый. И мы стоим на этом пути.

Поэтому я могу предположить, что в города, безусловно, будут вливать огромные деньги, будет восстановление огромных предприятий (атом, металлургия, агрохолдинги), но люди будут вынуждены искать себе работу по всей Европе. Если нам дадут европейские паспорта через пять лет, то у поколения появится возможность пользоваться всей Европой в плане трудоустройства, образования.

"Обвала гривны не будет"

— Прогноз курса доллара от Геннадия Балашова. Сейчас больше 40 гривен. Чего ждать в будущем?

— Финансовая система страны ей не принадлежит. Она находится под контролем тех, кто дает деньги. Условно говоря, это МВФ. Во главе Национального банка де-факто уже не украинские чиновники. Они даже не подчиняются президенту. И поэтому финансовая система вполне в надежных руках. И да, будут девальвировать гривну, но медленно. Поэтому обвала не будет. Обвал всегда будет как угроза. Вот если Зеленский или правительство будут плохо себя вести, то будут угрожать, что мы вам не дадим следующий транш. Но нацеленность — всегда давать транши за политические коврижки.

Следующий этап — забрать контроль над промышленностью. Над энергетикой уже забирают, финансовый сектор забрали, а дальше будут делать политические преобразования в стране, приводя Украину к настоящей парламентской форме правления и ослаблению института президента. Я думаю, такой стандартный план.

В данной ситуации пострадают люди без образования, которые имели свой маленький бизнес, кормились от государства при помощи взяточек. Будет много недовольных. И им, конечно же, будет легко внушать ненависть к Евросоюзу.