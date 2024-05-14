Блинкен рассказал, когда Украина сможет провести выборы

Выборы могут быть проведены лишь когда украинцы на это согласятся, говорят в США

В США работают вместе с Украиной над тем, чтобы обеспечить проведение выборов, как только будет такая возможность. Также идут работы над созданием соответствующей инфраструктуры.

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Заявление прозвучало во время его выступления перед студентами НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского".

По его словам, Вашингтон уже десятилетие работает с Украиной и продолжит работу над организацией свободных и независимых выборов.

"И как только будет появляться такая возможность, и украинцы с этим будут согласны, все украинцы, в том числе и те, которые были вынуждены выехать, смогут воспользоваться своим избирательным правом и быть убежденными, что процесс выборов свободный, безопасный и независимый", — сказал Блинкен.

Как сообщалось ранее, Блинкен говорил, что США хотят заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Поддержка, которую готовы оказывать Штаты, коснется разных военных вопросов.

Вместе с тем, он отмечал, что Украине необходимо провести мобилизацию. Этот шаг не только позволит военным с передовой наконец отдохнуть, но и положительно скажется на защите границ.