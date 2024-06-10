"На 2025-й смотрим с тревогой": Гетманцев назвал риски для госбюджета в следующем году

Названо два основных риска

В Украине есть риски на следующий год для государственного бюджета. Учитывая два важных фактора, власти пока смотрят с тревогой на тот сценарий, который может ждать нашу страну в 2025-ом.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава профильного парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики в материале: "Какие налоги могут повысить и на что Украине не хватает денег, — интервью с Даниилом Гетманцевым".

"На 2025 год у нас есть два основных риска. Это, прежде всего, риск ритмичности финансирования внешней помощи. Потому что у нас сейчас есть плановые нужды на следующий год более 32 миллиардов долларов. Из этих 32 миллиардов мы имеем неподтвержденные 15", — сказал собеседник.

По его словам, сейчас существенно растут потребности украинской армии. На это необходимы большие суммы, "твердых" источников получения которых у Украины в настоящее время нет.

"Второй риск — возможность обеспечить полное финансирование военных расходов, если война будет длиться всю или большую часть 2025 года", — объяснил Гетманцев.

Также он добавил, что увеличивается геополитическая турбулентность. Результаты выборов в Соединенных штатах Америки и в Европарламент могут усилить роль популистов.

"Плюс возможно расширение театра боевых действий за счет Азии, Кореи, Ближнего Востока. Это, безусловно, может уменьшить поддержку Украины. В финансовый 2025 год мы смотрим с определенной тревогой, и, чтобы средств было достаточно, впереди много работы", — подытожил Гетманцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны Украины рассказали, сколько могут получать военные ВСУ.