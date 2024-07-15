Как доказать Путину, что он не сможет победить в Украине: австралийский генерал назвал три главных составляющих

Запад должен понять, что чем дольше длится война, тем хуже для его безопасности

Украина и Запад должны нанести России существенное поражение, чтобы показать диктатору Владимиру Путину, что он не сможет победить. Это поражение состоит из трех ключевых составляющих.

Об этом рассказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан в разговоре с NV. Он отметил, что чем дольше тянется война, тем больше россияне трансформируют свою экономику и армию.

"Чем больше они узнают, тем более опасными они стают для своих соседей, будь-то Финляндия, страны Балтии или другие", — сказал он.

По его словам, Запад должен как можно быстрее прийти к осознанию этого, чтобы не просто не дать Украине проиграть, но и победить Россию. Говоря о том, что для него победа, Райан подчеркнул, что речь идет о том, чтобы доказать Путину, что он не сможет достичь успеха, как бы он ни старался.

"В моем понимании, победа над Россией это победа над ее армией на земле, поражение ее дипломатических инициатив относительно получения поддержки за границей и деградация ее экономики до точки, когда война уже будет невозможной. Я думаю, что это три ключевые составляющие любой теории побед", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в НАТО недавно дали прогноз о том, что война в Украине будет продолжаться еще долгие годы, поэтому от Альянса потребуется много работать, чтобы гарантировать, что Россия не сможет победить.