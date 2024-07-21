Финский сценарий для Украины? Что не учли при разработке мирного плана Джонсона-Трампа?

В переговорах все будет зависеть от положения дел на фронте

Предложения по завершению войны в Украине, к которым вроде бы склоняется Дональд Трамп, и которые были озвучены бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном, уже успели наделать шума внутри Украины. Некоторые встретили его крайне отрицательно.

Что не так с гипотетическим мирным видением Трампа, разбирался "Телеграф". Первая проблема. Ключевой пункт предложений в изложении Джонсона касается военной помощи Украине.

То есть увеличение поддержки настолько, чтобы Россия отошла к границам хотя бы 2022 года, а затем согласилась на реальные переговоры. А после этого уже и особые меры защиты для русскоговорящего населения Украины (в качестве уступки для РФ) и только часть Украины в НАТО, и возвращение РФ в Большую восьмерку.

Но! Если Россия уже будет разбита настолько, что отошла к границам, зачем ей идти на уступки?

"Пойдет ли Трамп на то, чтобы сначала серьезно помочь Украине в военном плане, а потом вести переговоры с Россией, еще и снимая с нее санкции и возвращая ей респектабельность? Ну, это очень дискуссионно. Если уж США и пойдут на такой уровень помощи, то не факт, что следствием будут именно такие переговоры", — говорит "Телеграфу" политтехнолог Ярослав Макитра.

Вторая проблема плана состоит в том, что далеко не факт, что США действительно готовы радикально пересмотреть военную помощь Украине.

"Давайте смотреть реально: у нас есть поддержка, чтобы мы не проиграли. США выгодно, чтобы Украина не проиграла. Для США в определенный момент будет выгодно, чтобы война закончилась. И между этими тезисами есть место тезису" "США выгодно, чтобы Украина победила Россию"? Должен быть не проигрыш Украины и окончание войны рано или поздно. И Трамп выходит именно из такой логики", — добавляет в комментарии "Телеграфу" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич.

"В переговорах все будет зависеть от положения дел на фронте. Возможно, с приходом Трампа будут созданы военные условия, которые могут такую формулу хотя бы запустить в обсуждение, и сейчас это не выглядит реалистично", — говорит Макитра.

Третья проблема, которую подчеркивают эксперты, это собственно позиции самой Украины и России.

"Далеко не факт, что на такие вещи согласится Украина и еще менее вероятно, что это устроит Россию. Почему Путин должен вдруг отдавать территории, которые он вписал в свою Конституцию. Мы же слышали заявление Медведева, что после переговоров с Украиной нужно продолжать ее уничтожать. Очевидно, такой план есть", — отмечает Макитра.

Для Украины наиболее дискуссионными выглядят два вопроса. Первое – сдача части территорий.

"Фактически предлагается скорее финский сценарий. Карелия – часть Финляндии, которую после войны 1939 года финны вынуждены были отдать эту территорию СССР. Финляндия сейчас в НАТО. То есть схема возможна, верно? Для нас это дико – как это мы отдаем наши территории? А с точки зрения американского или британского политика – вот пример Финляндии, где это сработало. Давайте так делать и здесь", — объясняет Тишкевич.

Вторая болевая точка – языковые преференции для русскоговорящих.

"Что касается русскоязычного населения, то на сегодняшний день этот вопрос часть украинского общества очень триггерит. Это понятно, ведь война именно с Россией и Кремль использует культурную политику, чтобы расшатывать ситуацию в Украине. Но ведь мы собираемся вступать в ЕС, а там есть нормы о гарантировании прав нацменьшинств и развитии языков. Есть даже слоган, что наша сила в разнообразии. Мы вынуждены будем это делать, если мы хотим вступить в ЕС", — добавляет Тишкевич.

Впрочем, по словам экспертов, сейчас не стоит рассматривать колонку Джонсона в Daily Mail как конкретный утвержденный план Трампа, ведь это может быть и просто политическая технология.

"Я думаю, что здесь есть технологический элемент. Возможно, таким образом, Джонсон пытается сгладить негатив по Трампу по украинскому вопросу. То есть просто помочь ему в избирательной кампании", — резюмировал Ярослав Макитра.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский блоггер Антон Швец рассказал , в чем суть мирного плана Трампа.