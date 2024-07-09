"Это вас нужно заканчивать": в сети резко ответили на призывы Дмитрука и Шевченко прекратить войну

Пророссийские нардепы хотят воспользоваться эмоциональным состоянием украинцев, до сих пор не отошедших от жестоких обстрелов

После массированных ракетных обстрелов 8 июля сразу два пророссийских политика Артем Дмитрук и Евгений Шевченко призвали прекратить войну. Свои сообщения они выложили в соцсетях во вторник.

Первое сообщение выложил Евгений Шевченко, а за ним — Артем Дмитрук. Лидеры общественного мнения уже успели отреагировать на призывы скандальных нардепов.

Евгений Шевченко и Артем Дмитрук призвали прекратить войну с Россией

Бывший член провластной партии "Слуга народа" Евгений Шевченко снова завел речь о переговорах. Удар по "Охматдету" он назвал "причинно-следственной связью" выхода из переговоров весной 2022 года. Нардеп отметил, что понимает боль народа, но политик должен думать иначе и сравнил его с хирургом.

"Политик как хирург, который не должен проявлять никаких эмоций, когда делает сложную операцию больному. Потому что эмоции мешают его разуму спасать жизнь своему пациенту.

Так и здесь. Несмотря на общественные эмоции, политик обязан действовать хладнокровно и разумно. И действовать уже нужно так, чтобы сохранить жизнь тем, кто сейчас читает эти строки, и даже жизнь тех, кто не согласен с тем, что я написал, и осуждает меня», — написал Шевченко.

После этого он перешел к главному — призыву прекратить войну. Нардеп написал, что "все это нужно заканчивать". Якобы именно это спасет жизнь украинцев.

"Все это нужно заканчивать ради сохранения жизни других наших граждан, на которых потенциально уже наведены очередные российские ракеты или их обломки от ударов ПВО в будущем. Потому что иначе это никогда не закончится", — написал Шевченко.

Его поддержал и другой пророссийский народный депутат Артем Дмитрук. Политик написал в телеграм-канале, что "окончание войны и будет победой".

Нужно ли нам окончание войны? Однозначно! Десятки тысяч наших граждан уже погибли, стали инвалидами.

Женщины каждый день теряют своих лучших мужчин, сыновей, родителей. Мы уже потеряли очень многое! Мы уже ощутили все последствия войны", — написал Дмитрук.

Скандальный нардеп назвал себя патриотом Украины и отметил, что не хотел бы, чтобы страна прекратила свое существование. И написал, что он болезненно переживает каждую потерю и даже плакал. Закончил свое сообщение он призывом к прекращению войны с Россией.

"Как политик, как патриот своего государства, я не хочу, чтобы Украина перестала существовать! Я очень болезненно переживаю каждую нашу потерю, каждую жизнь...

Вчерашняя трагедия — ужасная, я плакал от боли, идя крестным ходом. Моя душа рвется от того, что мы теряем самое ценное!

Поэтому мы должны делать все для окончания войны на всех уровнях, при любых возможностях! Именно окончание войны и будет победой!», ― отмечает политик.

Реакция на призывы нардепов

Команда журналистов-расследователей BIHUS.Info обратила внимание на призыв Дмитрука о прекращении войны. Украинцев предупреждают о новом уровне российской информационной кампании.

"После вчерашней атаки и коммуникации отдельных публичных людей стало очевидно, что российская информационная кампания против Украины вышла на новый уровень. Как-то даже неудивительно, что столь вредные для страны нарративы транслируют именно наши фигуранты. Для народного депутата Артема Дмитрука, например, "победой будет окончание войны", ― говорится в сообщении.

Расследователи BIHUS.Info припомнили и другие "грешки" пророссийского депутата. К примеру, его связи с предателями Дубинским и Шарием.

"Судя по активной поддержке московской церкви, такой "победы" он ждет очень давно. А еще Дмитрук поручался за Дубинского и снимался в ролике агента РФ Шария", ― пишут журналисты-расследователи.

На пророссийские заявления Шевченко и Дмитрука также обратил внимание популярный блогер Игорь Лаченков. В телеграм-канале "Лачен пишет" он опубликовал сообщение, что эти нардепы распространяют прокремлевские нарративы. Кроме Шевченко и Дмитрука, он упомянул и Вадима Новинского.

"Вот откуда некоторые публичные люди берут методичку: народные депутаты, тупо повторяющие российские месседжи 1 в 1", ― пишет Лаченков.

Напомнил блогер и скандал с Дмитруком. Нардеп вместе со своим коллегой Александром Куницким избил мужчину в октябре 2023 года. По словам Лачена, избитый был военным. Генпрокурор открыл уголовное производство, однако никаких решений до сих пор нет.

Украинский политический деятель, экс-военный Юрий Гудыменко жестко отреагировал на призывы пророссийских политиков. Он написал, что "это вас нужно заканчивать".

"Это не войну нужно заканчивать. Это вас, бл*дей, нужно заканчивать", ― написал Гудыменко.

Журналист, блогер Денис Пятигорец тоже прокомментировал "сообщения по методике". Он отметил, что это тот редкий случай, когда блогеры любых взглядов имеют единое мнение.

"Телеграф" ранее писал, что блогеры заговорили о прекращении войны как по методичке. Среди них экс-муж известной певицы Анны Тринчер.