Гривна пытается укрепиться: что сейчас происходит на валютном рынке
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Доллар и евро начали дешеветь
Более недели курс доллара медленно рос, приблизившись к отметке 42 гривны. Сегодня, 23 июля, заокеанская валюта пошла на убыль.
Такая же ситуация с другими иностранными валютами, включая евро. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
Во вторник Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,33 грн
Евро (EUR): 44,99 грн
Злотый (PLN): 10,51 грн
Канадский доллар (CAD): 30,06 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,54 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,77 грн
Евро (EUR): 45,58 грн
Злотый (PLN): 10,57 грн
Канадский доллар (CAD): 30,34 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,96 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,26 грн — продажа 41,79 грн
Евро (EUR): покупка 44,90 грн — продажа 45,67 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал всего на десяток копеек.
Покупка: 41,72 грн
Продажа: 41,83 грн
Ранее "Телеграф" писал, каких показателей достигнет курс доллара в ближайшие годы. В Украине сейчас большой масштаб торгового дефицита, поэтому НБУ дает гривне падать в цене.