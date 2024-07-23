Гривна пытается укрепиться: что сейчас происходит на валютном рынке

Доллар и евро начали дешеветь

Более недели курс доллара медленно рос, приблизившись к отметке 42 гривны. Сегодня, 23 июля, заокеанская валюта пошла на убыль.

Такая же ситуация с другими иностранными валютами, включая евро. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

Во вторник Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,33 грн

Евро (EUR): 44,99 грн

Злотый (PLN): 10,51 грн

Канадский доллар (CAD): 30,06 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,54 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,77 грн

Евро (EUR): 45,58 грн

Злотый (PLN): 10,57 грн

Канадский доллар (CAD): 30,34 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,96 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,26 грн — продажа 41,79 грн

Евро (EUR): покупка 44,90 грн — продажа 45,67 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал всего на десяток копеек.

Покупка: 41,72 грн

Продажа: 41,83 грн

Ранее "Телеграф" писал, каких показателей достигнет курс доллара в ближайшие годы. В Украине сейчас большой масштаб торгового дефицита, поэтому НБУ дает гривне падать в цене.