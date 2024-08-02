Жодних "інвалідів", "аутистів" та глухих: як правильно називати їх українською

Це питання закріплено законодавчо ще у 2018 році.

Багато хто в Україні зараз переходить на українську мову. Дуже важливо правильно вживати слова та забути про росіянізми.

"Телеграф" розбирався, як коректно говорити про людей з інвалідністю. Найголовніше – необхідно забути слово "інвалід".

Зазначимо, що "інвалід" — застарілий радянський термін із негативним контекстом. У 2018 році Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміна "людина з інвалідністю" та похідних від нього" цей термін прибрали із законодавства України та замінили на словосполучення "людина з інвалідністю". Цей вислів наголошує, що на першому місці перед вами людина, а не інвалідність.

З цієї причини правильно говорити "людина/дитина з…" : наприклад, "дитина з ДЦП" (не децепешник), "дитина з розладами аутистичного спектра" (не аутист), "дитина з епілепсією" (не епілептик).

Також не варто вживати фразу "особливі потреби". Сходи з пандусом – це не особливі потреби. Вони стануть в пригоді не лише тим, хто пересувається на колясці, а й мамам з немовлятами, бабусям із сумками чи пасажирам із валізами, чи людині з переломом ноги.

А ось термін "особливі освітні потреби" є прийнятним. Він застосовується не тільки до дітей з інвалідністю, але й, наприклад, до емігрантів, які поки не добре знають мову, або до дітей, які постраждали в результаті бойових дій і тимчасово потребують психологічної допомоги та підтримки навчання.

Також варто менше вживати висловлювання "страждає на…" — це припускає, що цій людині постійно погано, боляче та безнадійно. Так само не варто говорити, що хтось "прикутий до візка" — візок допомагає пересуватися, а не приковує.

Зараз існують різні товариства сліпих та глухих (УТОС та УТОГ відповідно). Однак слова "глухий" та "сліпий" все одно можуть мати негативне забарвлення. Тому краще вживати "людина, яка не чує" або "людина з порушеннями слуху/зору", "незрячий".

Раніше "Телеграф" писав, як правильно висловити подяку українською мовою. Також ми розповідали, як українською звертатися до незнайомця.