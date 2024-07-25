"Анатоліївна", "Анатолівна" чи "Анатолійовна": как правильно обратиться к дочери Анатолия на украинском
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Имя — это самое приятное слово для большинства людей. Поэтому неправильное обращение к собеседнику может показать неграмотность и испортить отношения между людьми.
Одно из популярных мужских имен — Анатолий. Поэтому "Телеграф" решил разобраться, как правильно обращаться к нему на украинском и какой вариант отчества правильный.
Имя Анатолий с греческого языка означает "восточный", "восходящий", "восток", "рассвет". Согласно данных портала "Рідні" в Украине его носит 528036 человек.
Часто к Анатолию ласково обращаются "Толя" или "Толик". В украинском языке есть много красивых и колоритных обращений:
- Анатолько;
- Анатолик;
- Aнатольчик;
- Анатольцьо;
- Натолько;
- Натолик;
- Натольчик;
- Натольцьо;
- Натольо;
- Только;
- Тольчик;
- Толюсь;
- Толюсь.
Как правильно образовывать отчество
В украинском языке есть три варианта:
- "Анатоліївна" — в этом случае отчество от имени "Анатолій" образовано через "ї", что соответствует современными правилами украинского языка;
- также можно встретить написание "Анатолівна". Считается, что этот вариант образован от имени "Анатоль". Такую форму отчества можно использовать только в том случае, если оно является официальным;
- "Анатолійовна" считается неправильным вариантом использования отчества. Однако при написании имени в официальных документах следует использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека.
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