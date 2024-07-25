Укр

"Анатоліївна", "Анатолівна" чи "Анатолійовна": как правильно обратиться к дочери Анатолия на украинском

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сгенерировано ИИ ("Телеграф") Новость обновлена 25 июля 2024, 13:32

Запомните раз и навсегда

Имя — это самое приятное слово для большинства людей. Поэтому неправильное обращение к собеседнику может показать неграмотность и испортить отношения между людьми.

Одно из популярных мужских имен — Анатолий. Поэтому "Телеграф" решил разобраться, как правильно обращаться к нему на украинском и какой вариант отчества правильный.

Имя Анатолий с греческого языка означает "восточный", "восходящий", "восток", "рассвет". Согласно данных портала "Рідні" в Украине его носит 528036 человек.

Часто к Анатолию ласково обращаются "Толя" или "Толик". В украинском языке есть много красивых и колоритных обращений:

  • Анатолько;
  • Анатолик;
  • Aнатольчик;
  • Анатольцьо;
  • Натолько;
  • Натолик;
  • Натольчик;
  • Натольцьо;
  • Натольо;
  • Только;
  • Тольчик;
  • Толюсь;
  • Толюсь.

Как правильно образовывать отчество

В украинском языке есть три варианта:

  • "Анатоліївна" — в этом случае отчество от имени "Анатолій" образовано через "ї", что соответствует современными правилами украинского языка;
  • также можно встретить написание "Анатолівна". Считается, что этот вариант образован от имени "Анатоль". Такую ​​форму отчества можно использовать только в том случае, если оно является официальным;
  • "Анатолійовна" считается неправильным вариантом использования отчества. Однако при написании имени в официальных документах следует использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека.

Ранее мы рассказывали, как правильно обратиться к дочери Андрея. Также "Телеграф" писал, как правильно произносить отчество дочери Валерия.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Имена #Анатолий