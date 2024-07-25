"Анатоліївна", "Анатолівна" чи "Анатолійовна": как правильно обратиться к дочери Анатолия на украинском

Запомните раз и навсегда

Имя — это самое приятное слово для большинства людей. Поэтому неправильное обращение к собеседнику может показать неграмотность и испортить отношения между людьми.

Одно из популярных мужских имен — Анатолий. Поэтому "Телеграф" решил разобраться, как правильно обращаться к нему на украинском и какой вариант отчества правильный.

Имя Анатолий с греческого языка означает "восточный", "восходящий", "восток", "рассвет". Согласно данных портала "Рідні" в Украине его носит 528036 человек.

Часто к Анатолию ласково обращаются "Толя" или "Толик". В украинском языке есть много красивых и колоритных обращений:

Анатолько;

Анатолик;

Aнатольчик;

Анатольцьо;

Натолько;

Натолик;

Натольчик;

Натольцьо;

Натольо;

Только;

Тольчик;

Толюсь;

Толюсь.

Как правильно образовывать отчество

В украинском языке есть три варианта:

"Анатоліївна" — в этом случае отчество от имени "Анатолій" образовано через "ї", что соответствует современными правилами украинского языка;

— в этом случае отчество от имени "Анатолій" образовано через "ї", что соответствует современными правилами украинского языка; также можно встретить написание "Анатолівна" . Считается, что этот вариант образован от имени "Анатоль". Такую ​​форму отчества можно использовать только в том случае, если оно является официальным;

. Считается, что этот вариант образован от имени "Анатоль". Такую ​​форму отчества можно использовать только в том случае, если оно является официальным; "Анатолійовна" считается неправильным вариантом использования отчества. Однако при написании имени в официальных документах следует использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека.

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