Многие даже не задумываются, что что-то не так: Фарион объясняла частую ошибку в украинском языке

Некоторые ошибки встречаются повсеместно

Хотя в последние годы многие украинцы вновь пытаются выучить родной язык. Однако это затрудняется обилием русизмов, которые часто проскакивают в повседневной речи.

Например, весьма распространенным является использование предлога "в" там, где его использовать не стоит. Украинские альтернативы были изложены в книге "Мовна норма: знищення, пошук, віднова" авторства Ирины Фарион.

Она собрала длинный список частых фраз, которые украинцы используют каждый день и могут не задумываться о том, что с ними что-то не так:

в 1990 році — 1990 року;

в випадку чого — коли що, в разі чого;

в даному селі — у цьому селі;

в двох словах — двома словами;

в дитинстві — змалку, за малих літ;

в залежності — залежно від;

в інший час — іншим часом;

в кінці кінців — врешті-решт, зрештою, нарешті;

в кожному разі — як-не-як;

в минулому році — торік, минулого року;

в найближчий час, в недалекому майбутньому — незабаром, невдовзі, найближчим часом;

в один і той же час — одночасно, водночас, саме тоді;

в останній час — останнім часом;

в повній мірі — цілком;

в подальшому — надалі;

в порядку речей — звичайна річ;

в революцію — за революції;

в результаті програш — звідси і програш;

в рівній мірі — однаково;

в розстрочку — на виплат;

в самий раз — якраз.

На самом деле таких примеров можно привести гораздо больше, однако их все объединяет то, что использования предлог "в" использовать либо не обязательно, либо противопоказано. Во многих случаях его можно избежать, если построить предложение иначе.

Как сообщалось ранее, Фарион также говорила, что во многих случаях также не стоит использовать слово "займатися". Это типичные лексические ошибки, которых можно избежать.