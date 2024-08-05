Оставьте "Альбину" для деловых разговоров: как ласково называть этих женщин на украинском.
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Многие этого не знали
Женское имя Альбина является достаточно распространенным в Украине. Оно пришло в нашу страну из Западной Европы еще в 20-х годах прошлого века, однако многие порой задаются вопросом о том, как в украинском правильно употреблять его в уменьшительно-ласкательной форме.
"Телеграф" рассказывает о том, как это сделать. Но для начала немного о самом имени.
Альбина происходит от лат. Albina – женской формы древнеримского когномена Albinus, "Альбин", образованного от albus – "белый". Не стоит путать с похожим именем Альвина (оно имеет другое происхождение).
Среди популярных уменьшительных форм имени Альбина в украинском языке есть такие: "Альбінонька", "Альбіночка", "Альбінка", "Аля", "Аліна", "Ляля".
Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском языке правильно ответить чихающему человеку.
Также "Телеграф" писал о том, как правильно будет звучать отчество от имени Виталий в украинском языке. Многие делают в нем ошибки.