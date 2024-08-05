Залиште "Альбіну" для ділових розмов: як ласкаво називати цих жінок українською

Багато хто цього не знав

Жіноче ім’я Альбіна є досить поширеним в Україні. Воно прийшло в нашу країну із Західної Європи ще у 20-х роках минулого століття, проте багато хто й досі задається питанням про те, як українською правильно вживати його в зменшувальній формі.

"Телеграф" розповідає про те, як це зробити. Але для початку трохи про саме ім’я.

Альбіна походить від лат. Albina — жіночої форми давньоримського когномену Albinus, "Альбін", утвореного від albus — "білий". Не варто плутати зі схожим ім’ям Альвіна (воно має інше походження).

Серед популярних зменшувальних форм імені Альбіна в українській мові є такі: Альбінонька, Альбіночка, Альбінка, Аля, Аліна, Ляля

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською мовою правильно відповісти людині, що чхає.

Також "Телеграф" писав про те, як правильно звучатиме по батькові від імені Віталій в українській мові. Багато хто робить у ньому помилки.