"Олєчкі" у русских: как правильно назвать Ольгу на украинском языке

Это имя и вовсе изначально принадлежало мужчине

Мало кто знал, но древнескандинавское имя Ольга — это женский вариант мужского имени Олег. Более того, в украинском языке нет варианта "Олєчка", зато много своих уникальных произношений.

"Телеграф" расскажет о том, как следует обращаться к Ольге на украинском языке. К слову, в Украине почти 1 млн носительниц этого имени.

Так, имя Ольга произошло от древнескандинавского имени Helga, которое означает священный или святой. Это имя стало каноничным христианским после канонизации княгини Ольги в 1547 году.

Уменьшительно-ласкательные формы имени Ольга на украинском языке звучат так: Оленька, Олюня или Олюнічка, Олюся или Олюсюня, Олюсік или Олюсічка, Ольгуня, Олічка (не путать с русским "Олєчка"), Леля, Лелека, Льоля. А в некоторых случаях можно сказать даже более дерзко: Оляндрик, Олямба или Ольгєта.

На июль 2024 года в Украине насчитывается 962 668 Оль среди украинок, а самые известные из них конечно же звезды шоубизнеса Оля Полякова, Ольга Сумская, Ольга Фреймут, Оля Цибульская, Ольга Винницкая (больше известна под псевдонимом Алена Винницкая). также Ольга Петровна Косач-Кривинюк (сестра Леси Украинки и тоже писательница) и Ольга Петровна Косач (литературный псевдоним Олена Пчілка, мама Леси Украинки). Небызвестная всем украинская фехтовальщица Ольга Харлан.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно обращаться к Юрам на украинском языке. Про имя "Юрка" точно стоит забыть.