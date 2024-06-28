Без "Ярославовна" и "Ярославич": как правильно в украинском звучит отчество от имени Ярослав
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Избежать ошибок можно, если пользоваться правилом
Правильное образование отчества от имен не редко становится дискуссионным вопросом. Дело в чередовании гласных букв, с которыми часто возникает путаница.
К примеру, вопросы возникают и с тем, какой отчество образуется от имени Ярослав. Телеграф разобрался в этом вопросе.
Для начала отметим, что, по правилам украинского языка, для мужчин в основу имени добавляется суффикс -ович, а для женщин в основу имени добавляется суффикс -івна или -ївна. В случае с именем Ярослав отчество для женщин образуют именно с суффиксом -івна, ведь -ївна используется, когда имя отца заканчивается на -ій или на гласный в отдельных случаях (к примеру, Микола — Миколаївна).
Так что правильным вариантом для мужчины будет Ярославович, а для женщины — Ярославівна. В то же время не стоит использовать форму Ярославовна или Ярославич, которые не правильны и не соответствуют действующим языковым нормам.
Напомним, что при создании отчества от имени Игорь также используются суффиксы -ович и -івна. Единственное, что по новому правописанию в мужской форме еще добавляется мягкий знак Ігор — Ігорьович.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно написать отчество от имени Илья. Если запомнить это обычное правило, то и ошибок больше не будет.