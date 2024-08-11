Она вам не "бабушка": как правильно обратиться на украинском к родному человеку

В быту украинцы сплошь и рядом используют слово "бабушка". Но так говорить не стоит, ведь это слово суржик.

"Телеграф" расскажет, как ласково называть "бабушку" на родном языке. Вы будете удивлены.

Слово "бабушка" — это суржик в соответствии со словарем Анти-суржика. Взамен этого понятия в украинском языке есть куча замечательных слов, которые, без сомнения, вас очаруют.

Так как сказать "бабушка" на украинском

Можете принять во внимание слово "бабуся". Согласно словарю украинского языка, слово бабуся – это почти то же, что баба, только более нежный вариант.

"Бабуся, і, ж. Пестл. до баба. Взяла зілля, поклонилась: — Спасибі, бабусю! (Шевч., І, 1951, 52);

Чи воли, бабусю, говорять?.. — питає Чіпка в Оришки (Мирний, II, 1954, 48);

За дівчиною чимчикувала стара бабуся (Ле і Лев., Півд. захід, 1950, 357)", — говорится в словаре.

Можно, конечно, употреблять и слово "баба". Вот какое объяснение этого слова находим в Академическом толковом словаре украинского языка ( СУМ ):

"Баба, жін. 1. Мати батька або матері. Пустила баба внука, то він і побіг, тільки дверми стукнув (Анатолій Свидницький, Люборацькі, 1955, 212);

І в темні зарості бузкові Од баби вимкнувшись тихцем, Малий трьохліток чорнобровий За хитрим диба горобцем (Вітчизна, 10, 1947, 40).

Стара віком жінка. Був собі дід та баба. З давнього давна, у гаї над ставом, Удвох собі на хуторі жили (Тарас Шевченко, I, 1951, 311);

Баба глянула на Горпину, і в старих очах заграв жаль (Панас Мирний, I, 1954, 265)".

Однако на этом останавливаться не надо, и можно подобрать себе какой-то благозвучный вариант, который лучше передавать ваше отношение к бабушке. Так, в словаре синонимов украинского языка есть милые варианты, кроме слова "бабуся": бабка, бабунця, бабуня, бабусенька, бабусечка, бабця.

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