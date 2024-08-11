Ответ знают единицы: как на украинском называть коровье мясо, чтобы не оконфузиться

Эти слова можно употреблять вместо суржика

Украинцы понемногу отказываются от русского языка, переходят на украинский. Так, из своего лексикона выбросили уже "кос-кос, цыпа-ципа", слова "будь здоров". Теперь следует попрощаться со словом "говядина", которое до сих пор широко употребляется украинцами в быту.

"Телеграф" научит вас правильно называть это мясо. И расскажет, какими словами лучше заменить.

"На ужин приготовлю картошку с говядиной", "Иду на базар, потому что хочу купить говядину", "У меня в морозильной камере еще есть немного говядины", — можно услышать то здесь, то там. Но так говорить не стоит, если украинский язык для вас – не пустой звук, потому что слова "говядина" в украинском языке нет.

Как сказать "говядина" на украинском

Во-первых, стоит отметить, что согласно словарю анти-суржика, слово "говядина" — это типичный суржик . Во-вторых, языковеды советуют вместо него употреблять благозвучные слова яловичина (с ударением на первый слог) или воловина (с ударением на второй слог).

Академический толковый словарь украинского языка объясняет, что яловичина — это мясо крупного рогатого скота.

Подали борщ, а затем яловичину , покрошили на деревянной тарелочке, посолили и ели (Цветок-Основьяненко, II, 1956, 68);

, покрошили на деревянной тарелочке, посолили и ели (Цветок-Основьяненко, II, 1956, 68); Не один фунт яловичини и хлеба перетащил Степан, пока приучил к себе сердитого Бровка (Любовь Яновская, I, 1959, 241);

и хлеба перетащил Степан, пока приучил к себе сердитого Бровка (Любовь Яновская, I, 1959, 241); Чтобы каша была через час готова! С яловичиною! Перескажите обозному, что новый господин сотник велел: с говядиной (Александр Ильченко, Казачьему роду., 1958, 396)».

В качестве альтернативы можно использовать слово "воловина". Так толкует это слово тот же словарь:

"Воловина — мясо вола; яловичина. Вот вам и суп. На второе идет капуста и воловина (Иоанн Франко, X, 1954, 153)".

Также иногда можно принимать во внимание слово "телятина", если речь идет о мясе молодого крупного рогатого скота.

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