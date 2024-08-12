Ніякого "в першу чергу": як правильно сказати про нагальну потребу українською

Питомі українські альтернативи для фрази "в першу чергу"

Коли ми спілкуємось українською, важливо пам’ятати про унікальність нашої мови. Серед багатьох фраз, які ми використовуємо, особливо часто можна почути кальковану конструкцію "в першу чергу".

Але чи знаєте ви, що в українській мові є безліч інших, красивих і виразних варіантів, які можуть замінити цю фразу? А кожне слово має свій характер, свій відтінок значення та емоційний заряд.

Чому "в першу чергу" — це калька?

Ця фраза походить з російської мови і, на жаль, не відображає всього багатства української лексики. Використання кальок може зменшити виразність нашої мови, а також створити враження, що ми не цілком усвідомлюємо її особливості. Тому важливо шукати альтернативи, які звучать природно і мелодійно.

Українські альтернативи

Ось декілька варіантів, які ви можете використовувати замість "в першу чергу":

Насамперед — це слово звучить впевнено і підкреслює важливість того, про що ви говорите.

Передусім — ідеально підходить для формальних ситуацій, коли потрібно акцентувати увагу на першочергових завданнях.

Найперше — це слово додає емоційності вашій промові.

Спершу або спочатку — ці варіанти звучать більш невимушено і можуть бути використані в повсякденному спілкуванні.

Передовсім — ще один варіант, який підкреслює пріоритетність.

Використання питомих українських слів допомагає зберегти нашу культурну спадщину та ідентичність. Збагачуючи свою лексику, ми робимо спілкування більш виразним і зрозумілим.

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