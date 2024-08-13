"Біля" или "близько"? Как правильно переводить русское "около"
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Как избежать распространенных ошибок и улучшить свою речь
Украинский язык богат нюансами, и правильное употребление слов является важной частью грамотной речи. Но есть предлоги, часто вызывающие трудности: "біля" и "близько".
Часто можно услышать фразы типа "Зустрінемось біля другої години" или "Я прокинулась біля восьмої". Однако это калька с русского языка, где допустимо сказать "около дома" и "около восьми часов". Филологиня Елена Ольшанская объяснила, как легко научиться различать эти слова.
"Біля" vs "Близько"
В украинском языке эти предлоги имеют четкое разграничение. Это важно для сохранения грамматической структуры и ясности высказываний.
Итак, "біля" употребляется исключительно для обозначения места:
- "зупинився біля крамниці",
- "будинок біля річки".
Синонимом к "біля" в пространственном значении может быть предлог "коло" – "коло паркану", "коло лісу".
А "близько" используют для обозначения приблизительного времени или количества:
- "ми були востаннє у цьому місці близько двох років тому",
- "сьогодні ми прокинулись близько восьмої".
Запомните простое правило: когда говорите о времени, употребляйте "близько", а когда о пространстве — "біля". Например: "Зустрінемось близько другої години біля годинника".
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть этот "носки" на украинском языке. Это слово следует знать.