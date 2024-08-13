"Біля" или "близько"? Как правильно переводить русское "около"

Как избежать распространенных ошибок и улучшить свою речь

Украинский язык богат нюансами, и правильное употребление слов является важной частью грамотной речи. Но есть предлоги, часто вызывающие трудности: "біля" и "близько".

Часто можно услышать фразы типа "Зустрінемось біля другої години" или "Я прокинулась біля восьмої". Однако это калька с русского языка, где допустимо сказать "около дома" и "около восьми часов". Филологиня Елена Ольшанская объяснила, как легко научиться различать эти слова.

"Біля" vs "Близько"

В украинском языке эти предлоги имеют четкое разграничение. Это важно для сохранения грамматической структуры и ясности высказываний.

Итак, "біля" употребляется исключительно для обозначения места:

"зупинився біля крамниці",

"будинок біля річки".

Синонимом к "біля" в пространственном значении может быть предлог "коло" – "коло паркану", "коло лісу".

А "близько" используют для обозначения приблизительного времени или количества:

"ми були востаннє у цьому місці близько двох років тому",

"сьогодні ми прокинулись близько восьмої".

Запомните простое правило: когда говорите о времени, употребляйте "близько", а когда о пространстве — "біля". Например: "Зустрінемось близько другої години біля годинника".

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