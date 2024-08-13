Біля чи близько? Як правильно перекладати російське "около"

Як уникнути поширених помилок та поліпшити своє мовлення

Українська мова багата на нюанси, і правильне вживання слів є важливою частиною грамотного мовлення. Але є прийменники, які часто викликають труднощі: "біля" та "близько".

Часто можна почути фрази на кшталт "Зустрінемось біля другої години" або "Я прокинулась біля восьмої". Однак це калька з російської мови, де допустимо сказати "около дома" і "около восьми часов". Філологиня Олена Ольшанська пояснила, як легко навчитися розрізняти ці слова.

"Біля" vs "близько"

В українській мові ці прийменники мають чітке розмежування. Це важливо для збереження граматичної структури та зрозумілості висловлювань.

Отже, "біля" вживається виключно на позначення місця:

"зупинився біля крамниці",

"будинок біля річки".

Синонімом до "біля" у просторовому значенні може бути прийменник "коло" – "коло паркану", "коло лісу".

А "близько" використовують для позначення приблизного часу або кількості:

"ми були востаннє у цьому місці близько двох років тому",

"сьогодні ми прокинулись близько восьмої"

Запам'ятайте просте правило: коли говорите про час, вживайте "близько", а коли про простір — "біля". Наприклад: "Зустрінемось близько другої години біля годинника".

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