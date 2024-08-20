Хватит продавать "участки" земли: как правильно говорить это слово на украинском в разных ситуациях

Это слово – многозначный термин

Украинский язык, как и любой другой, имеет свои уникальные особенности, а следовательно, и сложности, которые могут стать испытанием как для носителей языка, так и тех, кто его изучает. Многие подобные проблемы вызывают слова, имеющие несколько значений.

Слово "участок" – одно из тех, которые часто вызывают трудности при переводе с русского. Причина в том, что в зависимости от контекста это слово может иметь разные значения и соответствия в украинском языке.

Земельна ділянка

Самое распространенное значение слова "участок" — это "земельна ділянка". В этом случае правильным переводом будет "ділянка". Согласно "Словарю украинского языка" (СУМ-11), "ділянка" определяется как "певна частина земельної площі".

Пример:

Рус.: "Я купил дачный участок".

Укр.: "Я купив дачну ділянку".

Виборча дільниця

В контексте выборов "участок" переводится как "дільниця". Определение из "Словаря украинского языка" (СУМ-20) говорит, что "виборча дільниця — це адміністративно-територіальна одиниця, утворена для проведення голосування та підрахунку голосів".

Пример:

Рус.: "Избирательный участок открывается в 8:00".

Укр.: "Виборча дільниця відкривається о 8:00".

Поліцейська дільниця

Когда речь идет о правоохранительных органах, "участок" также переводится как "дільниця". Согласно "Украинско-русскому словарю", "полицейска дільниця" является соответствием русского "полицейский участок".

Пример:

Рус.: "Его доставили в ближайший полицейский участок".

Укр.: "Його доставили до найближчої поліцейської дільниці".

Ділянка (частина чогось)

В некоторых контекстах "участок" может переводиться как "ділянка" в значении части чего-то большего. "Словарь украинского языка" определяет это значение как "відрізок чого-небудь, що має протяжність".

Пример:

Рус: "Этот участок дороги требует ремонта".

Укр.: "Ця ділянка дороги потребує ремонту".

Дистанция (в спорте)

В спортивном контексте "участок" часто переводится как "дистанція". СУМ-11 определяет дистанцию как "відстань, проміжок між чим-небудь".

Пример:

Рос.: "Последний участок марафона был самым сложным"

Укр.: "Остання дистанція марафону була найскладнішою"

Итак, "участок" — многозначное слово, которое может означать земельный участок, избирательный или полицейский участок. Важно учитывать контекст при переводе этого слова на украинский язык.

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