Влажные мечты о свободной России: что не так с идеей "Курской народной республики"

Сможет ли российская оппозиция построить на Курщине альтернативную Россию

Освобожденным российским землям – свободная российская власть. Такую концепцию недавно предложил экс-депутат Госдумы РФ, а ныне гражданин Украины Илья Пономарев. Так, согласно видению политика, на территориях Курской области, которые сейчас находятся под контролем ВСУ, следует создать органы власти из самих россиян, которые дружны с Украиной и находятся в оппозиции к путинскому режиму.

Есть ли смысл и возможности для такого политического шага, и что выигрывает Украина, в случае реализации концепции, исследовал "Телеграф".

Советская концепция

По словам Пономарева, среди оппозиционных политиков РФ есть куряне, которые готовы взять власть на Курщине "хоть завтра". Идея в том, чтобы на отдельном участке России создать некую альтернативу действующему режиму. Теоретически, это пошатнуло бы основы режима и показало что "благословенная" Россия будущего, о которой мечтают оппозиционеры – возможна. А если возможна на Курщине, то почему не на всей территории страны? А потому… "Гойда! На Москву!"

Своеобразная логика в такой концепции есть.

– Эта идея основывается на историческом опыте. Во времена гражданской войны на территории бывшей Российской империи это происходило довольно часто. Советские войска заходили на некую территорию и создавали на небольшой территории альтернативное правительство. И это политически оказывало существенное влияние на ситуацию, потому что появлялась альтернатива власти. То есть это ключевые слова: альтернатива существующей власти, — комментирует "Телеграфу" эксперт Центра исследования России, бывший вицегубернатор Краснодарского края Михаил Савва.

Более того, создание "Курской народной республики" с россиянами у руля, ударило бы по Путину лично.

– У российского режима есть огромная проблема легитимности. После последних выборов Путина очень мало кто поздравил его с результатами. Для значительной части стран мира его легитимность сомнительна. Создание альтернативной власти позволит еще больше снизить его легитимность, — добавляет Савва.

Но! Реализация такого теоретического сценария связана с практическими проблемами.

Негде развернуться

Во-первых, хотя Украина и контролирует более 1200 квадратных километров территории Курщины, этого все равно мало.

– К сожалению, пока эта территория слишком маленькая и находится в зоне боевых действий, а большая часть населения оттуда эвакуирована или уехала. Это было бы пародией пытаться устраивать там какие-нибудь органы власти. Когда украинская армия освободит большую часть Курской области или значительную часть, например, город Курск, тогда эта идея была бы востребована. А сейчас территория маленькая, чтобы говорить о каком-то правительстве или даже о каком-то альтернативном центре силы, — говорит "Телеграфу" российский социолог и политический аналитик Игорь Эйдман.

– Несколько десятков квадратных километров Курской области наверняка недостаточно для такого решения. То есть, идея теоретически эффективна. Но в современных условиях реализация этой идеи вряд ли возможна. Она может восприниматься как определенная карикатура альтернативы, а не реальная альтернатива российскому режиму, — добавляет Савва.

Не легитимнее Путина

Во-вторых, существует проблема с самой российской оппозицией, которая готова "хоть завтра" взять власть на Курщине. Да, с легитимностью Путина действительно не все хорошо, впрочем, не сказать что все в ажуре с этим у оппозиционеров.

– Для того чтобы создавать нечто подобное, и чтобы это было именно как представительство россиян, российского гражданского общества, эти представители должны иметь какой-то определенный уровень легитимности. Этот уровень легитимности, как правило, определяется результатами выборов. Не обязательно, что этот мандат будет очень большим с точки зрения поддержки, но он должен быть, – объясняет "Телеграфу" политолог Игорь Рейтерович.

И в таком случае непонятно, кого будут представлять российские оппозиционеры на тех территориях, которые Россия сейчас не контролирует.

– Такие сценарии можно было бы реализовать с большей легитимностью, например, на территории Белоруссии. Потому что есть госпожа Тихановская, которая признана многими странами реальным победителем выборов, но выборы были сфальсифицированы. Она имеет по крайней мере этот мандат, и она может использовать этот мандат, например, для установления власти или управления на определенной территории. У всех этих россиян такого мандата нет. Они просто оппозиционеры к российским властям, но они не могут просто прийти сейчас на территорию, которую Россия не контролирует, и сказать: "Мы здесь будем властью". Так не сработает даже в России, — уверяет Рейтерович.

Да, в военное время можно было бы "забить" на все эти реверансы перед легитимностью и просто посадить во властные кресла нужных людей. Тем более, что местное население вряд ли будет против.

– Население этих территорий типично для России в целом. То есть, им безразлично. Главное, чтобы решались бытовые проблемы. Действующие местные власти просто исчезли. То есть там ни один человек не остался, который мог бы управлять хотя бы вывозом мусора. И власть из оппозиционеров не будет ни враждебной, ни их властью. Это просто будет какая-то параллельная реальность, – подчеркивает Савва.

Однако… – Если мы говорим, что создание ЛНР/ДНР незаконно и противоречит международному праву, то можем ли мы создавать такое же? – комментирует ситуацию "Телеграфу" эксперт по изучению России Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Поменять Путина на "мутина"

В-третьих, далеко не факт, что альтернативная власть на Курщине окажется такой уж альтернативной.

– Вы же слышали, что говорят российские "оппозиционеры", которых недавно обменяли на российских убийц в Европе. Что говорит "звезда" российской оппозиции Юлия Навальная и 99% так называемых российских оппозиционеров. Они говорят о том, что Россия должна оставаться единой, что никаких разговоров о дезинтеграции России в принципе быть не может. Но самое ужасное, что все это поддерживается (по меньшей мере, по состоянию на сегодняшний день) нашими западными партнерами. Они не хотят думать о каких-либо изменениях политического режима в России. Им нужно поменять Путина на "мутина" только для того, чтобы сказать, что они с путинским режимом закончили.

Если коллективная российская "оппозиция" была бы действительно оппозицией, то она должна была бы делать движения для того, чтобы фактически легализовать свою субъектность. А они этого не делают. Из этого можно сделать единственный вывод, что они играют в ту же игру, в которую играет и Путин: Россия "единая, неделимая, великая, ядерная" и далее по списку. Изменения в России могут быть только в том случае, если украинская армия эти изменения принесет с собой, — комментирует "Телеграфу" бывший глава МИД Владимир Огрызко.

Власть на штыках

Важным моментом являются планы самой Украины на Курщину, ведь любая власть в той или иной степени держится на силе. В случае с освобожденными территориями Курской области силовая компонента – принципиальная. За альтернативным правительством должны стоять военные как гарант стабильности протогосударственного образования.

По словам президента Владимира Зеленского, покидать Курщину Украина пока не планирует. Тем не менее, ВСУ в этом регионе не навсегда.

– Нам не нужна российская территория. Наши операции направлены на восстановление нашей территориальной целостности, — заявил президент в интервью NBC News.

А удержать эти территории силами одних российских добровольцев (РДК, "Свобода России", "Сибирский батальон") вряд ли получится.

– Поэтому все зависит от того, что хочет сделать Украина. Если мы рассматриваем эти территории исключительно как территории временного контроля, которые затем будут вовлечены в мирные переговоры с Россией (они вернули контроль над Курщиной, а мы над собственной территорией), то создание таких альтернативных правительств будет выглядеть странно, — подчеркивает Тышкевич.

Однако сама логика военных действий, по мнению экспертов издания, в конечном счете приведет к тому, что путинский режим рухнет.

– И тогда альтернативные центры принятия политических решений, безусловно, возникнут в России, – резюмировал Игорь Эйдман.