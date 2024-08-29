Курская операция может повлиять? Подоляк ответил, усилят ли в Украине мобилизацию

Сейчас ясно, на какой платформе происходит процесс мобилизации

В Украине продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию. Но даже с учетом операции ВСУ в Курской области нет необходимости расширять мобилизационные мероприятия.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE. По его словам, сейчас процесс мобилизации позволяет проводить "осторожные ротации" на фронте.

"Появляются частичные возможности. Опять же неполноценные ротации, как хотелось бы, но по крайней мере это уже появляется", — сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП отмечает, что процесс мобилизации в Украине оптимизирован. Четко определены процедуры отбора, обучения и социального обеспечения военнослужащих. Поэтому расширять мобилизацию через операцию в Курской области нет нужды.

"Нужно ли это какое-то расширение? Не очень уверен в том, что нуждается. Потому что там все четко прописано, какое количество людей возможно будет принимать участие в операциях, за счет Курской операции", — говорит Подоляк.

Он подчеркнул, что для проведения Курской операции привлекаются силы, дислоцирующиеся непосредственно на Сумском и Харьковском направлениях. Это означает, что дополнительных подразделений из других регионов, в частности из Донецкой области, привлекать не пришлось.

Также советник руководителя ОП пояснил, что означает Курская операция и какова цель. По его словам, этот наступательный шаг ВСУ направлен на то, чтобы отвлечь внимание врага от других направлений.

"Что такое Курская операция? Вы если не проводите контрдействия, тогда всегда отвечаете на инициативу врага. Враг сконцентрировал максимальный объем своих ресурсов именно на Донецком направлении. Вы либо постоянно находитесь в обороне… либо вы сами перехватываете инициативу, атакуете и заставляете врага вносить стратегические изменения в свои действия. Это очевидно, что если война такого масштаба и такой интенсивности, это не значит, что завтра с Покровского направления всех забрали и они пошли защищать Курскую область – нет, это будет означать, что Россия будет испытывать нарастающий дефицит живой силы, а это будет менять происходящее по линии фронта, в том числе на Донецком направлении", — рассказывает Подоляк.

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