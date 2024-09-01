Просто так оставить нельзя: историк рассказал, что делать с украиноязычным населением Курской области

Историк напомнил, что эти люди могут не быть этническими украинцами

После начала операции ВСУ в Курской области для многих стало ясно, что на занятых территориях проживает множество людей, которые говорят на украинском языке. И Украина могла бы их использовать для налаживания дальнейших коммуникаций.

Об этом рассказал кандидат исторических наук и офицер 3 ОШБр ВСУ Александр Алферов в интервью "Телеграфу": "Выход на границы 1991-го не будет победой Украины": историк назвал главную причину

По его словам, стоит помнить, что Украина действует в рамках международного права, а также понимать, что ВСУ уже находятся на российских этнических землях. При этом, он отмечает, что национальный состав там никогда не был однородным, поскольку в имперские времена помещики заселяли область крепостными-рабами с разных частей страны.

"Там образовалась тоже своеобразная этническая "солянка", которая в то же время называется "россияне", или точнее "русские". Хотя там присутствует огромный спектр инородцев, которых российские помещики просто перевозили на Курщину, порой меняя крепостных на собак", — сказал он.

По мнению историка, сейчас хорошее время, чтобы выходить на связь с теми людьми и говорить с ними о том, что хотели скрыть российские власти. Например, что с ними случилось после начала оккупации Украины большевиками, почему там люди говорят на украинском языке, но их не учили на нем писать, почему в 20-х годах в регионе жило 20% этнических украинцев, а при Горбачеве их осталось лишь 1,5% и т.д.

"Я не буду заглядывать на далекие перспективы, но, безусловно, эти регионы после победы мы не должны оставить без культурной исторической поддержки", — добавил Алферов.

Как сообщалось ранее, Алферов накануне развеял один из любимых исторических мифов Кремля о том, что Рюрик якобы был основателем Руси.