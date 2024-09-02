Что дает Украине операция в Курской области? Военный ВСУ назвал два весомых плюса и минус

Контрнаступление в Курской области показало, что Россию можно бить и на ее территории.

Почти месячное наступление ВСУ в Курской области РФ, в ходе которого украинские бойцы взяли в плен сотни российских срочников и кадыровцев, дает Украине весомый плюс: возможность добиваться нового обмена, чтобы освободить пленных бойцов "Азова", нацгвардейцев, а также гражданских заложников. которые более двух лет остаются за решеткой.

Об этом сержант спецподразделения К12, обучающий молодых бойцов огневой тактике, Александр Фесенко ("Пчела") рассказал в интервью "Телеграфу".

Больше читайте здесь: "Курск должен был произойти гораздо раньше, но это палка о двух концах: сержант спецподразделения К12 "Пчела" о наступлении ВСУ" .

По его словам, эта ситуация дает преимущества, сильную позицию, чтобы максимально эффективно освободить людей, которых до этого Киев не мог вытащить из плена.

— Но Курск — это палка о двух концах. С одной стороны, мы сможем отвлечь врага от наших территорий, заставив его перебрасывать части из Донецкой или Луганской областей и уничтожать их на марше. С другой — если они скажут "Без разницы", то могут воспользоваться моментом и пойти дальше на Днепропетровщину. Они могут просто проигнорировать то, что на их территории вошли, говорит сержант о еще одном плюсе и минусе такой операции.

Он отметил, что операция в Курской области показывает: Россию можно бить, а также демонстрирует, что агрессор не спешит использовать ядерное оружие. Хотя в оборонной доктрине РФ и прописано: если кто-то пересекает границы Российской Федерации, это уже повод ударить по этой стране ядерным оружием.

— В общем, по моему мнению, ядерное оружие это больше психологический фактор, потому что все стороны понимают: как только Россия использует такое оружие, то любая страна, имеющая такое же вооружение, может ударить по ней ракетой в ответ. Может начаться ядерная война.

Считаю, что Курск должен был произойти гораздо раньше. Если бы это произошло до Харьковского контрнаступления, еще когда там были резервы, это значительно усилило бы наши возможности на фронте. Надо побольше таких ударов, – резюмировал военный.

Первую часть интервью с Александром Фесенко читайте на сайте "Телеграф": "Считаю себя счастливчиком: защитник Мариуполя о голоде на "Азовстали", плен и борьбу с раком".