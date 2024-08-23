Генерал указал на изменение стратегии ВСУ и рассказал, какую пользу Украина может получить от Курской АЭС

Украинская армия показала, что способна реализовывать наступательные операции

Операция Сил обороны Украины в Курской области — это только начало изменения стратегии ВСУ. Она продемонстрировала эффективность асимметричных, нестандартных и непредсказуемых для врага действия даже в условиях, когда противник имеет преимущество в живой силе и технике, однако этот успех следует развивать.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж. Также, по его мнению, взятие под контроль Курской АЭС невозможно из-за обязательств по ядерной безопасности, взятых на себя Украиной. При определенных условиях эта ситуация может стать значительным преимуществом Украины.

Курская операция – только начало

"… я считаю, что это только начало смены стратегии ВСУ. Россия навязывает стратегию долгосрочной войны, истощения наших ресурсов и ослабления поддержки союзников. Но руководству наших Вооруженных сил предложили альтернативные, нестандартные модели асимметричных действий. Это нанесение ударов по территории РФ, подготовка стратегических ударов на оккупированных территориях. Это настоящее искусство войны – малыми средствами действовать эффективно против врага, превышающего по численности», – отметил Маломуж.

Он добавил, что Курская операция – это только начало этой комплексной стратегии. Украинская армия уже приступила к ее реализации и показала, что способна реализовывать наступательные операции.

Россия показала военную слабость

Маломуж подчеркнул, что российское руководство показало слабость военного характера, поскольку не смогло организовать противостояние. Украине удалось обмануть РФ, что мы ожидаем нападения на Сумском направлении и якобы готовили группировки для защиты, а на самом деле готовились к наступлению на Курщину.

По его словам, этот успех изменяет и оценки Запада по перспективам Украины не только защищаться, но и вести наступательные операции. Однако очень важно развивать эту стратегию: действовать нестандартно и масштабно, в том числе на оккупированных территориях, где враг не ожидает.

О Курской АЭС

По словам Маломужа, для Украины было бы "соблазнительным" взять под контроль Курскую АЭС. По его мнению, возможно, это могло бы привести к прекращению атак на наши энергетические объекты или к возвращению Россией Запорожской АЭС Украине.

"Но захватывать Курскую АЭС мы точно не будем, потому что это приведет к серьезному противостоянию с нашими партнерами, которые убеждены, что мы должны четко соблюдать все условия и договоры о ядерной энергетической безопасности, не посягать на конкретные объекты на территории РФ и на других территориях, если это несет угрозу катастрофических последствий в ядерной сфере… Мы должны действовать как цивилизованная страна, которая взяла на себя четкие юридические обязательства не совершать военные действия по ядерным средствам", — отметил генерал.

Вместе с тем, добавил он, если движение украинских сил будет успешным, возможно создание зоны удаленного контроля над Курской АЭС. В этом случае враг будет вынужден ее отключить, хотя персонал останется. Это позволило бы вести переговоры по созданию зоны безопасности в энергетической сфере Украины или возвращению ЗАЭС.

"Таким образом, не может быть захвата Курской АЭС, но возможен охват близлежащих территорий, а дальше можно торговаться. Но на сегодняшний день еще не сложились условия для того, чтобы мы могли взять Курскую АЭС с флангов или отдаленно окружить", — резюмировал Маломуж.

Напомним, уже неделю на освобожденной от российских войск территории Курской области действует украинская военная комендатура. "Телеграф" рассказывал, что там происходит и как живут люди в Судже в 10 км от Сумской области Украины.