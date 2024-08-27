Британец поддерживает Украину и считает, что ни одна из стран-союзниц не может диктовать свои условия для переговоров

В войне с Россией Украина должна вести переговоры в своих условиях. Президент РФ Владимир Путин любит часто апеллировать фразой о "реальности на местах" и сейчас реальность такова, что он не контролирует часть региона собственного государства. Украина должна усиливать эту позицию.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал британский политик и глава БФ "Ангелы для Украины" Брукс Ньюмарк.

Он подчеркнул, что из-за военной агрессии России ежедневно гибнут сотни украинцев. И только власти нашей страны имеют право решать что и когда обсуждать с агрессором.

"По моему мнению, важно, чтобы Украина вела переговоры на своих условиях, когда она сама решит, и не под давлением международного сообщества. Это жизнь украинцев, которые погибают каждый день, и только Киев должен решать, когда и как ему вести переговоры. Я провожу много времени в Украине и считаю, что Украина должна вести переговоры только тогда, когда она вытеснит россиян с каждого квадратного дюйма своей территории и захватит российскую землю, например, в Курской области", — сказал британский политик.

Он напомнил, что Путин всегда говорит, что условия для предстоящих переговоров диктуют "реальность на местах". И чтобы иметь более сильную позицию, Украина должна не только продолжить наступление в Курской области, но и захватить другие регионы.

"В настоящее время реальность такова, что Украина контролирует часть Курской области, и я надеюсь, что украинцы начнут захватывать Белгород и другие вражеские территории, чтобы Путин понял, что не только россияне вторгаются в Украину, но и Украина может захватывать российскую землю", — резюмировал британский политик.

Полное интервью с Бруксом Ньюмарком "Путин понимает только две вещи: британский политик о важных условиях переговоров Украины с Россией" читайте 28 августа на сайте Телеграфа.

Также "Телеграф" рассказывал, что Украина не вела никаких "тайных переговоров" с Россией по поводу ударов по энергетике. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что наша страна даже не стала бы это делать.