После Курска – на Калининград? Эксперты оценили возможный "сюрприз" России от Украины

Российская пропаганда посмеялась над идеей создания нового легиона

Эксперты считают, что россиянам следует паниковать из-за создания Украинского легиона на территории Польши. Военные аналитики не исключают, что наступление на российский Калининград возможно.

Подробности на этот счет узнавали журналисты "Телеграфа". Детальную информацию можно прочитать в эксклюзивном материале "У россиян будет болеть голова: где нанесет удар Украинский легион".

Следует отметить, что российская пропаганда посмеялась над идеей создания нового легиона, о котором в начале июля рассказал президент Владимир Зеленский. Приспешники Кремля назвали замысел Украины "показухой" и последним "резервуаром с пушечным мясом".

Однако российским Z-блогерам, склонным более реально оценивать опасность для "наших мальчиков", было не до смеха. Если подытожить, то суть их панических настроений свелась к тому, что на территории НАТО создается боевая единица из украинцев, и как знать, куда это подразделение после обучения направит свое оружие?

Учитывая ситуацию с Курщиной, не исключено, что следующим направлением удара может быть, например, Калининградская область – от границ Польши как раз недалеко.

Так, например, дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что такой сценарий вероятен.

"Если украинские добровольцы зайдут на территорию Калининградской области, как это было с Курской, то для меня это не будет неожиданностью ", — добавил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Справка

Украинский легион – это новое добровольческое военное подразделение. Его формируют на территории Польши. Тренироваться бойцы будут тоже в соседнем государстве. Легион будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который изъявит желание быть в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

Ранее "Телеграф" писал, усилят ли в Украине мобилизацию из-за операции ВСУ в Курской области.