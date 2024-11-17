Укр

Милозвучнее не будет: как красиво на украинском признаться в любви

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Любовь Новость обновлена 17 ноября 2024, 20:06
Любовь. Фото Коллаж "Телеграф"

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В украинском языке удивительная особенность — два отдельных слова для описания сердечных чувств: "любить" и "любить". И хотя их значение понятно почти каждому, искусство признания в любви до сих пор остается вызовом для многих. И немногие умеют выражать свои чувства.

" Телеграф " расскажет, как красиво признаваться в любви. Это можно использовать и для поздравительных открыток.

Вы можете найти правильные слова для признания любимого человека на украинском языке. Материал содержит как традиционные, так и оригинальные варианты выражения чувств.

Романтические признания

  • Ти — моє сонечко, що зігріває серце щодня;
  • Кохаю тебе, як небо кохає зорі;
  • Ти — мій подих і серцебиття;
  • З тобою моє життя розквітає, як весняний сад;
  • Ти — найкращий подарунок долі.

Поэтические признания

  • Ти — мій світанок і мій вечір;
  • Кожна мить з тобою — як вічність щастя;
  • Ти — моя зоря провідна у темряві;
  • Без тебе світ втрачає барви;
  • Ти — мелодія мого серця.

Глубокое признание

  • Моє серце б'ється в ритмі твого імені;
  • Ти — мій дім, моя гавань і мій спокій;
  • З тобою я відчуваю себе цілесним/-ою;
  • Ти — моє натхнення і моя сила;
  • Кожен день з тобою — це дарунок.

Нежные слова

  • Ти — моє найдорожче диво;
  • З тобою моє серце співає;
  • Ти — мій найкращий сон наяву;
  • Кохаю тебе всім серцем;
  • Ти — моє найбільше щастя

Оригинальное признание

  • Ти робиш моє життя кольоровим;
  • З тобою навіть дощ стає особливим;
  • Ти — мій улюблений всесвіт;
  • Кожна твоя усмішка робить мене щасливішим/-ою;
  • Ти — найкраща пригода мого життя.

Особые слова для особых моментов

  • Кожен момент з тобою — безцінний;
  • Ти — мій найкращий початок і кінець дня;
  • З тобою я пізнаю справжнє щастя;
  • Ти — моя найкраща реальність;
  • Кохаю тебе більше, ніж можна висловити словами.

Ранее "Телеграф" писал, как выбрать правильный ответчик к русскому "надушится".

Теги:
#Украинский язык #Правила #Правописание #Кохання #Освідчення