Милозвучнее не будет: как красиво на украинском признаться в любви
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В украинском языке удивительная особенность — два отдельных слова для описания сердечных чувств: "любить" и "любить". И хотя их значение понятно почти каждому, искусство признания в любви до сих пор остается вызовом для многих. И немногие умеют выражать свои чувства.
" Телеграф " расскажет, как красиво признаваться в любви. Это можно использовать и для поздравительных открыток.
Вы можете найти правильные слова для признания любимого человека на украинском языке. Материал содержит как традиционные, так и оригинальные варианты выражения чувств.
Романтические признания
- Ти — моє сонечко, що зігріває серце щодня;
- Кохаю тебе, як небо кохає зорі;
- Ти — мій подих і серцебиття;
- З тобою моє життя розквітає, як весняний сад;
- Ти — найкращий подарунок долі.
Поэтические признания
- Ти — мій світанок і мій вечір;
- Кожна мить з тобою — як вічність щастя;
- Ти — моя зоря провідна у темряві;
- Без тебе світ втрачає барви;
- Ти — мелодія мого серця.
Глубокое признание
- Моє серце б'ється в ритмі твого імені;
- Ти — мій дім, моя гавань і мій спокій;
- З тобою я відчуваю себе цілесним/-ою;
- Ти — моє натхнення і моя сила;
- Кожен день з тобою — це дарунок.
Нежные слова
- Ти — моє найдорожче диво;
- З тобою моє серце співає;
- Ти — мій найкращий сон наяву;
- Кохаю тебе всім серцем;
- Ти — моє найбільше щастя
Оригинальное признание
- Ти робиш моє життя кольоровим;
- З тобою навіть дощ стає особливим;
- Ти — мій улюблений всесвіт;
- Кожна твоя усмішка робить мене щасливішим/-ою;
- Ти — найкраща пригода мого життя.
Особые слова для особых моментов
- Кожен момент з тобою — безцінний;
- Ти — мій найкращий початок і кінець дня;
- З тобою я пізнаю справжнє щастя;
- Ти — моя найкраща реальність;
- Кохаю тебе більше, ніж можна висловити словами.
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