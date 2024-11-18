Кто такой насерматері, или Как интересно заменить русскую брань на украинском
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Некоторые из них очень веселы
Все больше украинцев отказываются от русского языка и переходят на украинский. Вместе с этим встает вопрос, как заменить привычные российские маты.
К счастью, украинский язык имеет богатое наследие бранных слов и выражений, которые могут заменить русскую нецензурную лексику. Проект "Давай займемся текстом" рассказывает, как это сделать правильно.
Насерматері: кто это такой и "с чем его едят"
"Насерматері" — один из самых ярких примеров аутентичной украинской брани. Это выражение чаще всего можно услышать в западных регионах Украины, хотя оно имеет вариации по всей территории страны. В Винницкой области говорят "насравмамі", на Волыни — "насеруматера", в Житомирской области — "анасеруттвойойматер".
Украинская система брани существенно отличается от российской. Если российские маты носят сексоцентрический характер, то украинские относятся к копроректальному типу. Это сближает украинскую брань с европейской традицией, где также преобладают подобные конструкции: французское "merde", немецкое "Scheisse", польское "gowno".
Богатство украинской брани не ограничивается такими выражениями. Существует широкий спектр эмоционально окрашенных выражений:
- "Трясця твоїй матері" (где тряска означает лихорадку);
- "А щоб тобі пір'я в роті поросло";
- "А щоб твоя с@ака по шву розійшлася";
- "А щоб тебе муха вбрикнула";
- "Най ті качка копне".
Украинский язык имеет мощный арсенал ругательных существительных: бевзень, вайло, дурбелик, йолоп, лайдак, навіжений, нездара, одоробло. Особую группу составляют эвфемизмы — смягченные формы ругательства: "к чорту", "к бісу", "під три чорти", "холєра", "шляк трафив".
В отличие от русской брани, которая часто используется для пунктуации в устной речи, украинский выполняет преимущественно эмоционально-экспрессивную функцию. Она помогает выразить широкий спектр эмоций: от легкого недовольства до глубочайшего возмущения.
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