"Дзвонити" или "телефонувати": Авраменко объяснил, как правильно говорить на украинском

Известный украинский языковед Александр Авраменко развеял распространенные сомнения в употреблении слов "дзвонити" и "телефонувати"

В современном украинском языке из-за исторического влияния русского часто возникают споры относительно правильного употребления определенных слов и выражений. Один из самых распространенных вопросов – какое слово корректнее использовать: "дзвонити" или "телефонувати"?

Известный украинский языковед Александр Авраменко дал четкое разъяснение этого вопроса в эфире телеканала "1+1". "Телеграф" делится с вами.

По словам эксперта, правильным вариантом является использование слова "телефонувати". Например, корректно говорить: "Я телефоную другу". Для обозначения завершенного действия (что отвечает на вопрос "что сделать?") следует употреблять слово "потелефонувати". В разговорной речи допустим также вариант "зателефонувати".

Что касается слова "дзвонити", то Авраменко отмечает, что хотя оно и является частью украинской лексики, его первоначальное значение связано с созданием звуков с помощью колокола. "Отже, краще друзям не дзвонити, а телефонувати", — заключает языковед.

Правильные варианты применения:

Телефонуйте нам негайно!

Потелефонуй подрузі.

Нам перетелефонували з магазину.

Не рекомендуемые варианты:

Дзвоніть нам негайно!

Подзвони подрузі.

Нам передзвонили з магазину.

Такие нюансы важны для сохранения чистоты украинского языка и преодоления последствий длительной русификации. Правильное использование слов помогает восстановить подлинность украинского языка и избавиться от несвойственных ему конструкций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать на украинском "мало ли" и другие похожие высказывания. Здесь прямой перевод не поможет.