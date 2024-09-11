Кто такой "дівер", а кто – "шурин": словарь украинских родственных связей для "чайников"

Знаете ли вы, кем приходится вам муж сестры вашей жены?

Представьте себе, что вы попали на большую украинскую свадьбу. Вокруг вас бурлит жизнь, раздаются поздравления, шутки, песни. Но вдруг вы слышите: "О, а це мій діверко приїхав!".

Кто такой "діверко"? А кто такая "ятрівка"? Пора распутать клубок украинских родственных связей!

"Наречені" та "молодята": начало новой семьи

Наречені — это Маричка и Петро, которые вот-вот станут супругами. Они взволнованы и счастливы, ведь сегодня их свадьба! После церемонии Маричка становится "дружиною" Петра, а Петр — ее "чоловіком". Их также называют "молодятами".

Родители супругов: новые родственники и старые традиции

"Свати" – это родители Марички и Петра. Теперь они будут вместе готовить праздновать Рождество. Мама Петра для Марички теперь "свекуха". "Борщ у тебе смачний, але до свекрушиного ще не дотягує", — шутит Петро, рискуя остаться без ужина. Папа Петра – "свекор" Марички. Он уже придумал, как научить невестку играть в шахматы. Родители Марички для Петра становятся "тестем" и "тещею". "Тещин язик гострий, зате пиріжки — пальці оближеш!" — подмигивает Петро другу.

Братья и сестры: веселая компания

Сестра Петра, Оленка, для Марички теперь "зовиця" (или золовка ). Они уже планируют совместный шоппинг! Брат Петра, Василь, стал для Марички "дівером". "Діверко, а ну розкажи, які в Петра слабкі місця?"— смеется Маричка. Сестра Марички, Катерина, для Петра теперь "своячка". Они уже сговорились вместе разыграть молодоженов на годовщину свадьбы. Брат Марички, Андрий, стал Петровым "шурином". "Шуряче, ходімо на риболовлю!" – приглашает Петро. Оксана, жена Василя, для Марички – "братова", или "невістка".

Интересные факты и языковые головоломки

Ятрівки – это жены братьев. Представьте, как Оксана (жена Василя) и Маричка (жена Петра) сплетничают о своих мужьях-братьях.

– это жены братьев. Представьте, как Оксана (жена Василя) и Маричка (жена Петра) сплетничают о своих мужьях-братьях. Свояки – это мужья сестер. Петро и муж Катерины теперь свояки. Интересно, кто из них лучше готовит шашлык?

– это мужья сестер. Петро и муж Катерины теперь свояки. Интересно, кто из них лучше готовит шашлык? Термин "зять" может означать и мужа дочери и мужа сестры. Это как универсальный солдат в семье!

Украинский язык, как большое семейное дерево, раскинул свои ветви, образовав целую систему родственных связей. Каждый термин – это не просто слово, а целая история, традиция, частица нашей культуры.

Ранее "телеграф" рассказывал, как извиняться на украинском языке. Ведь многие просят прощения неправильно.